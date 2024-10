Entstehung des Cannabis-Aktivismus im Baskenland

Bild: Genethik

David Merino: „Am Anfang waren wir 30 oder 40 Aktivisten, und innerhalb weniger Monate gelang es uns, die Unterstützung von Persönlichkeiten aus der Kultur- und sogar der Politikszene zu gewinnen.“

Die „Baskische Bresche“ und die Gründung von Kalamudia

Kalamudia entschied sich, gegen die Mehrdeutigkeit und die rechtliche Grauzone der Gesetze zu psychoaktiven Substanzen vorzugehen. Seit ihrer Gründung schlossen sie sich der Kampagne „Contra la Prohibición, Me Planto“ (Gegen das Verbot, Ich pflanze) an. Quelle: Cáñamo Magazine Nr. 1, Juli – August 1997.

Photo 31 Spannabis Magazine “Cronología del movimiento cannábico en España” (Chronologie der Cannabisbewegung in Spanien)

Die Kampagne „Me Planto“ hatte das Ziel, eine Lücke in den Gesetzen zu öffnen und nach und nach Veränderungen herbeizuführen. Die Entkriminalisierung des Eigenanbaus war dabei ein Akt des zivilen Ungehorsams. Die Pflanzaktion ermöglichte es, prominente Persönlichkeiten einzubinden und erregte genug Aufmerksamkeit, um eine gesellschaftliche Debatte anzustoßen. Quelle: „La cultura cannábica en España 1991-2007“, Dissertation von Isidro Marín.

Im Frühjahr 1997 kündigte Kalamudia beim ersten Pflanzprojekt öffentlich die Anpflanzung eines 1.500 m² großen Marihuana-Feldes mit 180 Züchtern in Vizcaya an. Die Kalamudia-Vereinigung wurde wegen eines mutmaßlichen Verbrechens gegen die öffentliche Gesundheit angezeigt, doch das Ermittlungsgericht Nr. 7 von Bilbao stellte das Verfahren ein. Der Staatsanwalt scheiterte auch mit dem Antrag, die Plantage zu zerstören. Im September 1997 wurde die Ernte eingebracht. Der Richter entschied, dass kein Verbrechen vorlag, und der Anti-Drogen-Staatsanwalt legte keine Berufung ein.

David Merino: „Die Kalamudia-Vereinigung war Teil der Plattform Bizitzeko, die sich für die Legalisierung aller Drogen einsetzte. Später, als klar wurde, dass Cannabis eine andere gesellschaftliche Stellung hatte, gründeten wir Kalamudia. Dort organisierten wir verschiedene Aktivitäten, wie Veranstaltungen und Vorträge. Es war auch die Zeit, in der wir mit dem kollektiven Anbau und der Selbstanzeige begannen, was die Grundlage für die heutigen Cannabis-Clubs bildete. Quelle: Auszug aus Soft Secrets Nr. 6, 2012.

Die Reisen in die Niederlande und die Verbreitung von Samen

1998 reiste David Merino regelmäßig in die Niederlande, um von den dortigen Entwicklungen zu lernen.

In den 90er Jahren war es im Baskenland unüblich, Menschen zu finden, die Cannabisblüten konsumierten. Der Zugang zu Samen war kaum vorhanden, und Growshops existierten noch nicht. Einige Züchter reisten nach Holland, angelockt von den Coffeeshops, und brachten Samen niederländischer Banken nach Euskadi zurück. Aus diesen Samen wuchsen Sorten und Klone, die später von Tausenden baskischer Konsumenten verwendet wurden, um qualitativ hochwertiges Cannabis selbst anzubauen und zu heilen. Dies ermöglichte es ihnen, nicht auf illegale Netzwerke angewiesen zu sein. Diese neue Situation führte zu einer Kultur des Konsums von hochwertigem Cannabis und zur Gründung der ersten Gemeinschaften von Züchtern. Die ersten Cannabis-Verkostungstreffen fanden in privaten Räumen statt. Diese Entwicklung bildete den Grundstein, auf dem erfahrene Züchter die ersten Growshops eröffneten. Kalamundua in Bizkaia wurde zu einem unverzichtbaren Bezugspunkt für diese Art von Geschäften – wahre Tempel des unterirdischen Cannabiswissens.

