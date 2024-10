Ursprung der Sorte Kritikal Bilbo

Um den wahren Ursprung dieser Sorte zu verstehen, mussten wir ins Jahr 1998 zurückgehen. Zu dieser Zeit verließ Scott Blackey, besser bekannt als Shantibaba, die Niederlande und die Samenbank Greenhouse Seeds, bei der er gearbeitet hatte, um in der Schweiz gemeinsam mit Howard Marks ein neues Projekt zu starten. Zusammen gründeten sie die Samenbank Mr. Nice Seeds. Shantibaba war der Vater und Besitzer vieler Genetiken, konnte jedoch nicht die Handelsnamen behalten, da diese seiner ehemaligen Samenbank gehörten. So benannte er einige seiner berühmtesten Hybriden um, wie es im Fall einer afghanischen Sorte mit Skunk #1 geschah. Daraus entstand die Critical Mass von Mr. Nice Seeds, ein Hybrid mit 80 % Indica- und 20 % Sativa-Anteil.

Scott Blackey „Shantibaba“ und David Merino im Jahr 2001

Ein paar Jahre nach der Kommerzialisierung der Critical Mass gelangte ein Päckchen Mr. Nice-Samen in die Hände von David Merino, dem Besitzer des Growshops KALAMUNDUA, des ersten Growshops im Baskenland. Kalamundua war damals eine Referenz in der Cannabiswelt. David wählte einen Phänotyp aufgrund seines charakteristischen Verhaltens aus: einem fruchtigen und intensiven Aroma. Die Pflanze wuchs im Wachstumsstadium unordentlich, mit viel internodalen Abständen und einem schwachen Erscheinungsbild, das kaum das Gewicht der Blüten tragen konnte. Dennoch zog sie die Aufmerksamkeit der baskischen Züchter aufgrund ihres extrem süßen Aromas auf sich, das den gesamten Raum erfüllte.

Von Kalamundua, im Herzen der Altstadt von Bilbao, verbreitete sich dieser Klon Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre in ganz Spanien unter dem Namen CRITICAL BILBO. Sein Ruf – Schnelligkeit, Produktivität sowie das besondere Aroma und der Geschmack – machten ihn zu einem Preisträger bei Cannabis-Wettbewerben und zu einer Sorte, die man unter den Old-School-Sorten im Auge behalten sollte. Aus einem Standard-Hybrid aus Afghanica und Skunk hatten sie einen Phänotyp hervorgebracht, der seinen Vorfahren überlegen war.

David arbeitete daran, die Sorte zu stabilisieren und robustere Exemplare zu erzielen, was letztlich zur Gründung seiner eigenen Samenbank führte: Genehtik Seeds. Der Klon der Critical Bilbo war jedoch so populär, dass viele Banken ihn nutzten, um neue Hybriden zu schaffen. Um die Originalsorte von den anderen zu unterscheiden, wurden die feminisierten Samen im Jahr 2003 offiziell in KRITIKAL BILBO umbenannt, wobei das “K” als Identitätsmerkmal ihrer Herkunft aus Euskadi (Baskenland auf Baskisch) diente.

David Merino und Ed Rosenthal auf der Spannabis 2005

Genehtik Seeds erbte die Arbeit und das hohe Anbau-Niveau, das in Kalamundua und später bei Ortue erreicht worden war, um den feminisierten Samen, die vermarktet wurden, eine eigene Identität zu verleihen. Viele der Sorten im Katalog trugen das Wort „BILBO“ im Namen. Seitdem hatte die Sorte Kritikal Bilbo zahlreiche Preise weltweit gewonnen. Sie war besonders in Italien, Polen, Chile und Uruguay beliebt und eroberte sich einen Platz unter den begehrtesten Samen, aufgrund ihrer einfachen Handhabung und Schnelligkeit. Kritikal Bilbo reifte in Innenräumen in 45 bis 55 Tagen und war im Freien sehr früh fertig, bereit zur Ernte Mitte September auf der Nordhalbkugel und Mitte März auf der Südhalbkugel.

Der Schlüssel zum Erfolg dieses Phänotyps im Freien lag in seiner Anpassung an das Klima im Norden Spaniens: regnerisch, feucht, mit wolkigem Himmel und wenig direktem Sonnenlicht. In wärmeren Klimazonen waren die Ergebnisse jedoch spektakulär: mittelhohe, aber sehr produktive Pflanzen mit harzigen, aromatischen Blüten, die bis zu 2 kg pro Pflanze liefern konnten.

Genehtik Seeds war stolz darauf, die Eltern dieser Genetik zu sein, die den Charakter eines Hybriden aus Afghani und Skunk beibehielt, den Shantibaba in seiner Critical Mass geschaffen hatte. Das Schicksal und die harte Arbeit brachten die Sorte in ihre Hände, die sich im Baskenland weiterentwickelte und schließlich zur berühmten KRITIKAL BILBO wurde. Eine internationale Sorte, die niemanden gleichgültig ließ, der sie einmal genossen hatte. Sie wurde oft als erste Wahl für Anfänger empfohlen und war in Growshops weltweit zu finden.

Das Fazit zu dieser Geschichte über den Ursprung der Sorte lässt sich am besten mit ihrem Motto zusammenfassen:

„Bring eine KRITIKAL BILBO in dein Leben“

David Merino, stolz auf 20 Jahre seit dem Gewinn des HighLife-Preises 2004.

Ein Beitrag von Simon Hanf