Polizei sucht Dieb von Cannabis-Pflanzen. In Nettetal-Lobberich wurden neun Cannabispflanzen gestohlen. Ihr könnt bei der Aufklärung helfen.

Cannabis ist legal und darf legal angebaut werden. Wer einem Grower die Cannabispflanzen klaut, macht sich selbstverständlich strafbar. Jetzt jagt die Polizei einen Dieb von Cannabispflanzen. Dies berichtet RP Online.

“Am Freitag, 4. Oktober, zwischen 11.30 Uhr und 12.50 Uhr sei es an der Lobbericher Straße zu einem Einbruch in einen Garten gekommen”, heißt es dazu. Es wurden dabei neun Cannabispflanzen gestohlen. Eine Person ist anscheinend gewaltsam in den Garten des Growers eingedrungen. „Gibt es eine Zeugin oder einen Zeugen, welche den Vorfall beobachtet hat und der Polizei Hinweise geben kann“, fragen die Ermittler. Hinweise können unter der Rufnummer 02162 3770 gemeldet werden. Ob es Konsequenzen für den Grower geben wird, ist noch unklar.

Ein Beitrag von Simon Hanf