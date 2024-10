Foto:Su/Archiv

Cannabisverbot in Kaiserslautern rund um Rathaus und Mall. Die Stadt will Kinder und Jugendliche schützen.

Ab Montag gilt in Kaiserslautern ein Cannabisverbot rund um das Rathaus und die Mall. An Schultagen von 7 bis 18 Uhr darf am Rathaus und an der Mall in Kaiserslautern kein Cannabis mehr konsumiert werden. Das Verbot gilt erstmal für ein Jahr. Dies berichtet der SWR.

Das Verbot hält bis zum 31. Oktober 2025 und die Strafe klingt wie ein schlechter Witz. Wer es wagt, dort zu kiffen, muss mit einer Strafe von bis zu 30.000€ rechnen. Eine völlig überzogene und unverhänsmäßige Strafe. Bürgermeister Manfred Schulz (CDU) will Kinder schützen. “Der Bereich rund ums Rathaus und die Mall wird tagsüber stark von Schülerinnen und Schülern genutzt. Gleich fünf Schulen liegen in unmittelbarer Nähe, deren Schüler regelmäßig durch dieses Gebiet laufen, um die Stadt oder Bushaltestellen zu erreichen,” argumentiert der Politiker. Für Schulz ist klar, dass die bisherigen Regeln die Minderjährigen nicht genug schützen. Deswegen ist es jetzt an diesen Orten zur Schulzeit komplett verboten. Ebenfalls wird das Ordnungsamt streng kontrollieren, ob die Regeln eingehalten werden.

So überzogen die Regel auch erscheinen mag, man kann Schulz hier keine Doppelmoral vorwerfen. An den gleichen Orten ist auch der Konsum von Alkohol verboten. Auf den Volksfesten in Kaiserslautern ist Cannabis jedoch nicht explizit verboten. Das heißt, rund um die Mall und das Rathaus ist kiffen ganz böse, auf der Oktoberkerwe anscheinend akzeptabel. Sind auf den Volksfesten etwa keine Kinder erlaubt, damit das ganz konsequent ist, oder wir hier nur Scheinpolitik betreiben?

Ein Beitrag von Simon Hanf