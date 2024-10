Bild: Genethik – David Merino posiert mit den HighLife-Preisen, die er 2004 mit Ortues Critical Bilbo gewonnen hat.

Interview mit David Merino – Dem Züchter der legendären Cannabissorte Kritikal Bilbao. Unsere Reise nach Euskadi: 20 Jahre Kritikal Bilbo

Wir reisten in den Norden Spaniens, nach Euskadi, um uns in der Stadt Bilbao mit David Merino zu treffen. Er ist einer der ersten und renommiertesten Züchter Spaniens. Anlass war das 20-jährige Jubiläum eines historischen Moments in unserer Welt: der überwältigende Erfolg beim Gewinn des High Life Barcelona Preises 2004. Aus heutiger Sicht waren sich alle einig, dass dies der Beginn der Legende von Kritikal Bilbo gewesen war.

Wir trafen uns mit David, um seine Geschichte zu hören und zu erfahren, wie die letzten zwanzig Jahre für ihn verlaufen waren. Zur Vorbereitung des Interviews hatte ich umfangreiche Recherchen im Internet durchgeführt, was sich als nicht einfach herausstellte. David trat selten öffentlich auf und zog es vor, im Hintergrund zu bleiben. Doch als ich ihm gegenüber saß, war mir sofort klar, dass das passende Wort, um ihn zu beschreiben, “vertrauenswürdig” war.

David war ein bodenständiger, familiärer Mensch, der eine Ruhe ausstrahlte. Die Ruhe war typisch für Menschen war, die von dem, was sie taten, überzeugt waren. Er wurde von reinen Gefühlen geleitet, weit entfernt von den Unzulänglichkeiten, die oft unseren Alltag bestimmten. Seine Partner, mit denen er seit mehr als 15 Jahren zusammenarbeitete, beschrieben ihn als eine Person von Ehre, die ihre Liebe zur Pflanze über jeden kommerziellen Ehrgeiz stellte. Was er tat, machte er nicht, um Anerkennung zu erlangen oder in einen Wettbewerb einzutreten. Er tat es aus Leidenschaft für das, was er liebte.

David Merino: Ein Pionier der Cannabis-Welt

Wenn die Definition eines Pioniers lautete: „Eine Person, die die ersten Schritte in einer menschlichen Aktivität unternimmt“, dann war David Merino zweifellos der Pionier der Cannabis-Welt im Baskenland. 1998 eröffnete er den ersten Growshop im Baskenland, im Zentrum von Bilbao in der Somera-Straße 23, und nannte ihn Kalamundua (baskisch für “Cannabis-Welt”). Im Jahr 2003 gründete er ORTUE, den ersten Cannabis-Vertrieb im Baskenland.

David war auch ein aktives und erfahrenes Mitglied von Kalamudia (Cannabis-Studienvereinigung von Euskadi), einer Gemeinschaft, die das damals spärliche Wissen über Cannabis teilte. Heute erscheint es vielleicht seltsam, da uns alle Informationen über Smartphones zugänglich sind. Doch damals mussten sie vieles durch Reisen, Treffen und endlose Testversuche erarbeiten – mit nur wenig Material.

David und seine Mitstreiter waren eine Generation, die begierig nach Cannabis-Wissen suchte und mit Großzügigkeit die Grundlagen der Branche legte. Sie machten Spanien zu einem weltweiten Bezugspunkt für Cannabis, ähnlich wie es heute in der kulinarischen Welt der Fall ist.

Ein historischer Moment: Kritikal Bilbo

Bild: Genethik

Alle Gewinner der High Life Awards 2004, darunter David Merino (Mitte), der in der Kategorie Bio für Ortue’s Critical Bilbo ausgezeichnet wurde.

Wie habe ich diese 20 Jahre erlebt?

„Es fühlte sich an, als wäre es erst gestern gewesen, dass ich den Preis entgegengenommen hatte. In einem Herzschlag war so viel passiert.“

War dieser Preis der Ursprung von Kritikal Bilbo?

„Ja, ohne Zweifel. Ich hatte schon seit Jahren mit dieser Sorte bei Kalamundua gearbeitet, seit wir sie mit meinen Freunden Mikel und César selektiert hatten. Die Ergebnisse waren überwältigend. Diese Sorte begann, Preise und Anerkennung zu gewinnen, und von diesem Moment an verbreitete sich ihr Ruhm in ganz Spanien.“

Kritikal Bilbo mit „K“ oder „C“ – was war der Unterschied?

„Kritikal Bilbo mit ‚K‘ bezog sich auf die feminisierten Samen, während ‚Critical Bilbo‘ mit ‚C‘ den ursprünglichen Klon bezeichnete. Um sie von anderen Klonen zu unterscheiden, nannten die Leute sie ‚Critical Bilbo Ortue‘. Als Ortue 2004 den High Life Cup gewann, verbreitete sich der Name noch weiter. Im selben Jahr gründeten wir die Samenbank GENEHTIK SEEDS, und die feminisierte Version wurde unter dem Namen Kritikal Bilbo vermarktet.“

Haben Sie erwartet, mit Ihrer Kritikal Bilbo die besten Züchter zu schlagen?

„Ja, wir hatten bereits einige Preise im Baskenland gewonnen, und jeder, der sie probierte, war begeistert. Ihr fruchtiges, intensives Aroma war berühmt, und die Nachfrage nach der ‚Critical‘ aus Bilbao war groß. Aber das, was danach geschah, war überwältigend.“

Was war der Ursprung des Kritikal Bilbo-Klons?

„Es war reiner Zufall. Die Samen stammten von Kalamundua, und gemeinsam mit meinen Freunden César und Mikel, die Nachbarn waren, pflanzten wir sie an. Eine Pflanze zeigte außergewöhnliche Merkmale – der Rest ist Geschichte. Ich erkannte schnell ihr Potenzial und klonte sie, um ihre Eigenschaften zu erhalten.“

Die Gründung von GENEHTIK SEEDS

Bild: Genethik – David Merino und Albert , Inhaber der Genehtik Seeds Bank

„2003 gründete ich den ORTUE-Vertrieb und eröffnete die GENEHTIK SEEDS Samenbank. Der Kalamundua Growshop war zu klein geworden für meine Arbeit als Genetiker, und ich brauchte Platz, um neue Sorten zu stabilisieren und alte zu bewahren. So entstanden Sorten wie ZURI WIDOW, SUPER SILVER BILBO, NORTHERN LIGHTS X, TXOMANGO und natürlich KRITIKAL BILBO. Wir bemühten uns stets, unsere Sorten mit baskischen Begriffen zu benennen oder das Wort ‚Bilbo‘ als Herkunftssiegel hinzuzufügen.“

Ihr Rat: Samen oder Stecklinge?

„Wenn man in der Lage war, unter optimalen Bedingungen eigene Stecklinge zu ziehen, war das ideal. Ansonsten war es immer besser, frisches Saatgut anerkannter Herkunft zu kaufen.“

Wir verabschiedeten uns von David mit dem Gefühl, einen wesentlichen Teil der Cannabis-Geschichte miterlebt zu haben. Sowohl im Baskenland als auch international. Sein Vermächtnis basierte auf harter Arbeit, Respekt für die Pflanze und Liebe zu dem, was er tat.

Auf weitere zwanzig erfolgreiche Jahre für Kritikal Bilbo und seinen Schöpfer! Besuche gerne den Shop von Genethik.

Ein Beitrag von Simon Hanf