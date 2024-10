Bild: Manuel Kralik

Der Präventionsberater für deinen CSC. Manuel Kralik hilft dir rund um das Verwaltungsrecht deinen CSC zu eröffnen.

Es ist vollbracht! In Bayern absolvierten am letzten Wochenende die ersten zwanzig Präventionsbeauftragten für Cannabis-Anbauvereinigungen ihre Schulung und erhielten ihre freistaatliche Urkunde. Bayern ist natürlich in Sachen Anbauvereinigungen durchaus reserviert. Daher gilt die Ausbildung der Prävi’s (wie sie in Bayern liebevoll genannt werden) als echte Herzensangelegenheit. Es ist Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und seinem Stellvertreter Aiwanger von den freien Wählern eine Ehre.

Das sorgt einerseits für schnelle und exakte Gesetzgebung und hohe Standards und andererseits natürlich auch für besonders gutes, da sicheres und gesundes Cannabis in/aus Bayern. Wir dürfen uns daher bei den beiden Landesvätern – auch wenn es ihnen eventuell nicht Recht ist – bedanken. Gerade solche Hürden sorgen tatsächlich am Ende für das qualitativ beste Gras, das es in Deutschland geben wird. Der wohl bekannteste Präventionsberater des ersten Kurses und damit die sowas wie “Prävi #1” ist Manuel Kralik, der uns bereits durch seine Aktivitäten rund um das Verwaltungsrecht und Cannabis sehr wohl und positiv bekannt ist. Wir gratulieren ihm und den anderen 29 Absolventen und drücken die Daumen für eine besonders erfolgreiche und bayerisch gemütliche Präventionsarbeit.



Last but not least und das ist der Hammer für ganz Deutschland: Manuel hat noch keinen Club! und ist bereit, auch außerhalb der (bayerischen) Grenzen zu präventieren. Also ran an die Tasten und bewerbt Euch um den Prävi #1, denn nichts ist sicherer und gemütlicher als ein bayerischer Präventionsstempel.

Direkt Mail an “Prävi #1” LinkedIn Manuel Kralik oder per Mail: m.kralik@xd420.de