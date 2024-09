Bild: su/Archiv

Freiburg will die ersten CSC genehmigen. Das Regierungspräsidium der badischen Stadt ist dafür zuständig.

In Baden-Württemberg ist das Regierungspräsidium Freiburg für die Genehmigung der CSC-Anträge zuständig. Für die ersten Vereine soll es noch in diesem Herbst die ersten Genehmigungen geben. Dies berichtet die Badische-Zeitung. . “Wir wollen so schnell liefern, wie es geht”, sagte der Freiburger Regierungspräsident Carsten Gabbert der DPA. “Aber wir wollen es auch gründlich machen, weil das ein sensibles Thema ist.”

Bisher gibt es in Baden-Württemberg 56 Anträge für CSCs gestellt. “Wir werden noch im Herbst die ersten Erlaubnisse erteilen. Gabert meint das sie auf dem richtigen Weg seien. “Wir hören nicht, dass jemand sagt, dass wir sie ausbremsen”, fügte er hinzu. Gabbert sagt, das wir Erfahrungen sammeln müssen. “Wir sprechen über Suchtmittel und über die wichtige Frage des Jugendschutzes. Es handelt sich um etwas Neues, man muss dabei Erfahrungen sammeln”, sagte er. Die Clubs seien seriös und professionell im Kontakt gewesen. “Auch den Clubs geht es nicht um Schnellschüsse.”

“Die Anbauvereinigungen sind mit großer Begeisterung gestartet”, sagte die verantwortliche Referatsleiterin Jutta Pollich. “Und dann landet man in einem Verwaltungsverfahren mit einem Gesetz, das ordentlich angewendet werden muss.”

In anderen Bundesländern gibt es bereits Genehmigungen

In anderen Bundesländern, darunter Berlin und Niedersachsen gibt es bereits Genehmigungen. “Jedes Land mag unterschiedliche Schwerpunkte setzen”, sagte Gabbert. “Wir wollen das für Baden-Württemberg gut umsetzen, so wie uns Bund und Land das vorgegeben haben.” Pollich erinnert an die Mindestabstände von Kinder- und Jugendeinrichtungen. “Es ist für die Anbauvereinigungen nicht erfreulich, wenn sie schnell eine Erlaubnis haben, aber dann bei der Kontrolle nicht den Anforderungen entsprechen”, sagte sie. Es sollte also nicht mehr lange dauern, bis auch die Menschen in Baden-Württemberg ihre CSCs eröffnen dürfen.

In Berlin wurde vor knapp zwei Wochen der erste CSC genehmigt. Ihr wollt euren eigenen CSC eröffnen? Die Kampange CSCistOK hilft euch dabei.

Ein Beitrag von Simon Hanf