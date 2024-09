Bild: Archiv/Su

Polizei warnt vor synthetischem Cannabis. Ein neues Cannabinoide ist auf dem deutschen Markt, mit gefährlichen Risiken.

Die Polizei im Emsland und der Grafschaft Bentheim warnt vor einem neuen synthetischen Cannabinoid. Die Substanz sei vor allem bei Jugendlichen beliebt. Zumeist wird die Substanz per E-Liquid in handelsüblichen E-Zigaretten konsumiert. Dies berichtet die Zeit. “Sie enthält eine gefährliche Kombination aus stimulierenden und halluzinogenen Stoffen, die zu schweren körperlichen und psychischen Schäden führen kann”, hieß es in der Mitteilung.

Die Substanz ist im Emsland unter der Bezeichnung “Görke” bei den Jugendlichen bekannt. In anderen Regionen wird die Substanz “Baller-Liquid” genannt. Suchtberater hätten Anfang des Jahres von der Substanz erfahren, sagt Mandala Clavée, Leiterin der Fachambulanz für Suchtprävention und Rehabilitation beim Caritasverband. Bei synthsiches Cannabinoiden wissen man nicht, wie die Zusammensetzung und Potenz des Mittels sei. “Je nachdem, wer das zusammengebraut hat, ist das sehr unterschiedlich”, so Clavée. Sie berichtet von mehreren jungen Menschen, die sich bei der Drogenberatung gemeldet haben, weil sie extreme Wirkungen verspürten. “Sie hatten starke Angst- und Panikzustände, die auch noch einige Zeit anhalten”, berichtet Clavée. Bei der Substanz handelt es sich um eine Weiterentwicklung von Spice.

Synthsiches Cannabinoide sind immer mit Risiken verbunden, da diese nicht erforscht sind. Daher sind die Wirkungen auf den menschlichen Organismus nicht abzuschätzen. Lese hier, was du zu synthsiches Cannabinoiden wissen musst. Daher gilt die Empfehlung, keine synthetischen Cannabinoide zu konsumieren und eine klare Warnung muss ausgesprochen werden.

Ein Beitrag von Simon Hanf