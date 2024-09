Polizei, Hanffeld, Cops, Bullen, kriminell, illegal, Bauer, Feld, Anbau, Bild: Su

16-jähriger wegen Cannabis verhaftet. Der Staatsapparat lässt weiter munter Menschenleben wegen Cannabis zerstören.

In Düsseldorf wurde ein 16-jähriger von der Polizei wegen Cannabis festgenommen. Er hielt sich mit mehreren Tüten Cannabis am Konrad-Adenauer-Platz auf. Aktuell befindet er sich wieder auf freiem Fuß. Er steht unter Verdacht, auch mit Cannabis gehandelt zu haben. Diese Vermutung kommt auf, weil er 101 verschlossene Tütchen Cannabis in einer Einkaufstasche bei sich trug. Mit den Tüten kommt er auf ein Gesamtgewicht im niedrigen dreistelligen Grammbereich, wie die Polizei mitteilte. Dies berichtet t-online.

Der Jugendliche hat sich laut Polizeibericht auffällig verhalten. Der 16-jährige verweigerte, mit seinem guten Recht, die Aussage. Die Beamten gingen jedoch aufgrund der Menge von einer Handelsabsicht aus. Da seine Identität nicht geklärt werden konnte, wurde er mit auf die Wache genommen. Der Jugendliche lebt in Aachen und ist bereits mehrfach wegen Drogendelikten aufgefallen. Jedoch liegen keine Haftgründe gegen ihn vor, somit wurde er wieder freigelassen.

Damit haben Polizei und Staatsapparat ein weiteres junges Leben zerstört. Wie lange muss das noch weitergehen, bevor die Sinnlosigkeit dieses Verfahren erkannt wird.

Ein Beitrag von Simon Hanf