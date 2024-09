Polizei, Hanffeld, Cops, Bullen, kriminell, illegal, Bauer, Feld, Anbau, Bild: Su

Weitere Cannabisplantage von Polizei entdeckt. Die Verfolgung hört immer noch nicht auf. Es wird gegen einen 36-jährigen Grower ermittelt.

Cannabis ist quasi-legal und jeder Erwachsene darf bis zu drei Cannabispflanzen privat anbauen. In einer Wohnung in Alfeld (Landkreis Hildesheim) wurde diese Menge überschritten. Dies berichtet der NDR. Da die Menge überschritten wurde, mussten natürlich sofort Maßnahmen gegen den gemeingefährlichen Grower durchgeführt werden. Die Staatsanwaltschaft Hildesheim sei die genaue Anzahl der Pflanzen jedoch nicht bekannt, da diese bereits geerntet wurden. Die Wohnung des Mannes wurde am Mittwoch durchsucht. Die Ermittler trafen den mutmaßlichen Grower in seiner Hauptwohnung in Arnum (Region Hannover) an. Die Beamten stellten dort mehrere Datenträger sicher.

Polizeiliche Einsätze, weil Menschen zu viele Pflanzen anbauen, sind absurd. Es ist eine Verschwendung von Ressourcen und eine Verletzung von Freiheitsrechten. Auch in Voigtstedt wurde eine Plantage entdeckt. Selbstverständlich wurde auch dort eine Strafverfolgung eingeleitet.

Ein Beitrag von Simon Hanf