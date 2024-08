Bild: su/Archiv

Steinmeier bestätigt neuen Grenzwert von 3,5 Nanogramm THC am Steuer. Damit ist die Gesetzesänderung offiziell.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat nun das Gesetz zur Änderung des Grenzwertes vom THC-Grenzwert unterschrieben. Dies teilte das Präsidialamt aus Berlin mit. Dies berichtet das Ärzteblatt. Der neue Grenzwert liegt anstatt von unrealistischen 1,0 Nanogramm nun bei 3,5 Nanogramm pro Liter Blutserum. Der Grenzwert von 1,0 Nanogramm musste geändert werden, da dieser nach keinerlei wissenschaftlichen Standards existierte. So war es möglich (und ist auch passiert) für nicht berauschte Fahrer ihren Führerschein zu verlieren, weil noch wirkungsloses THC im Blut vorhanden war. THC ist deutlich länger im Blut nachweisbar, als dass es wirkt. Der Mischkonsum mit Alkohol ist allerdings nicht erlaubt.

Sobald das Gesetz in Kraft tritt, gilt: “Wer vorsätzlich oder fahrlässig mit 3,5 Nanogramm Tetrahydrocannabinol (THC) oder mehr fährt, riskiert in der Regel 500 Euro und einen Monat Fahrverbot”. In Kombination mit Alkohol sind es ein Bußgeld von 1000€. Wie bei Alkohol gibt es keine Ausnahmen bei der Probezeit, da ist die Grenze bei 0,0. Jetzt muss das Gesetz nur noch in Kraft treten, damit die Änderung offiziell gilt. Der https://hanfjournal.de/2024/06/07/neuer-grenzwert-im-strassenverkehr/neue Grenzwert erfolgt jetzt nach sinnvollen Standards.

Ein Beitrag von Simon Hanf