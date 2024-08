Emmis Medical Strain Review Nr. 8 Karel’s Haze (AVAAY 28/1 KH)

Bild: AVAAY

Karel’s Haze (AVAAY 28/1 KH)

Kultivar: Karel’s Haze

Typ: Sativa

THC: 28%

CBD: ≤ 1%

Überblick:

Karel’s Haze ist eine Kreuzung aus “Old School Haze” und “Chem Dog OG Fire”, die bedeutende Genetiken der Cannabiszüchtung wie Haze, Chemdog und OG Kush vereint. Diese exklusive Sorte wurde vom “Super Sativa Seed Club” entwickelt und nach dessen Gründer Karel Schelfhout benannt. Die Blüten dieser Sorte sind hellgrün, mit braunen Härchen und frostigen Trichomen besetzt. Diese Charge wurde in der hochmodernen Indoor-Anlage von Cannexpor Pharma in Portugal produziert.

Aussehen:

Die Blüten sind hellgrün und mit braunen Härchen sowie frostigen Trichomen besetzt. Diese visuell ansprechende Struktur unterstreicht die hohe Qualität und die sorgfältige Zucht dieser Sorte.

Aroma und Geschmack:

Karel’s Haze bietet ein vielschichtiges Aroma- und Geschmacksprofil. Kopfnoten von tropisch-würzigen Zitrusfrüchten erinnern an klassische Haze-Sorten. Der Nachgeschmack ist dieselartig und süßlich, was an “OG Kush” und “Chemdog” erinnert. Die Hauptterpene β-Myrcen, β-Caryophyllen und Limonen tragen zu einem Gesamtterpengehalt von über 2% bei.

Anbau:

Cannexpor Pharma, ein in der EU ansässiges Unternehmen, betreibt eine Indoor-Pharmaanlage in Portugal. Dank moderner technischer Ausstattung und vollständig kontrollierter Anbaubedingungen produziert das Unternehmen stabile und konsistente Blüten höchster pharmazeutischer Qualität. Durch Maßnahmen zur Reduktion des CO2-Fußabdrucks und nachhaltiges Ressourcenmanagement legt Cannexpor Pharma großen Wert auf die Umweltverträglichkeit der Cannabisproduktion. Die einstellbare LED-Beleuchtung neuester Technologie ermöglicht eine energieeffiziente Anpassung an die Lichtbedürfnisse der jeweiligen Genetik.

Wirkung:

Mit einem THC-Gehalt von 28% wird Karel’s Haze als eine schnell wirkende, aktivierende Cannabis-Sorte beschrieben. Sie könnte besonders für den Gebrauch am Morgen, Tag oder Nachmittag geeignet sein. Produkte mit hohem THC-Gehalt werden oft von erfahrenen Patientbei chronischen Schmerzen oder ADHS verwendet.

Therapeutische Eigenschaften:

Analgetisch: Hilft bei der Schmerzlinderung.

Hilft bei der Schmerzlinderung. Antiemetisch: Reduziert Übelkeit und Erbrechen.

Reduziert Übelkeit und Erbrechen. Appetitanregend: Steigert den Hunger, nützlich bei Appetitlosigkeit.

Steigert den Hunger, nützlich bei Appetitlosigkeit. Sedierend: Fördert Entspannung und Schlaf.

Terpenprofil:

β-Myrcen: Erdiges, würziges Aroma, bekannt für muskelentspannende und schmerzlindernde Eigenschaften.

Erdiges, würziges Aroma, bekannt für muskelentspannende und schmerzlindernde Eigenschaften. Limonen: Zitrusaroma, bekannt für stimmungsaufhellende und angstlösende Effekte.

Zitrusaroma, bekannt für stimmungsaufhellende und angstlösende Effekte. β-Caryophyllen: Würziges, pfeffriges Aroma, wirkt als selektiver CB2-Agonist mit gastroprotektiven und entzündungshemmenden Eigenschaften.

Persönliche Erfahrung:

Beim Öffnen des Glases wird man von einem intensiven Zitrusaroma begrüßt, begleitet von erdigen und dieselartigen Noten. Die dichten und klebrigen Knospen zeigen eine hohe Harzproduktion. Beim Mahlen entfaltet sich das komplexe Aromaprofil noch stärker.

Das Inhalieren durch einen Vaporizer offenbart ein reichhaltiges Geschmacksprofil—zunächst fruchtig und würzig, gefolgt von einem kräftigen dieselartigen und süßlichen Nachgeschmack. Die Wirkung setzt schnell ein und sorgt für eine angenehme Mischung aus tiefer Entspannung und leichter Euphorie, ideal für den Tag oder Nachmittag. Trotz der hohen Potenz fühlt man sich nicht überwältigt, sondern angenehm wach und klar im Kopf.

Bewertungen:

Aussehen: 5/5

5/5 Aroma: 5/5

5/5 Konsistenz: 5/5

5/5 Verarbeitbarkeit: 5/5

5/5 Geschmack: 5/5

5/5 Gesamt-Emmipunkte: 25/25

Bewertungen meiner Freunde:

Mark: 5/5

5/5 Katja: 4/5

4/5 Soja: 4/5

4/5 Georg: 5/5

5/5 Klaus: 4/5

4/5 Gesamt-Amigopunkte: 22/25

Gesamtpunktzahl: 47/50

Fazit:

Karel’s Haze ist eine herausragende Sorte, die durch ihre intensiven Aromen und ihre ausgewogene Wirkung beeindruckt. Ihre aktivierenden und schmerzlindernden Eigenschaften machen sie ideal für den Tag oder Nachmittag, besonders für Patientmit chronischen Schmerzen oder ADHS. Der sorgfältige Anbau und die hohe Qualität von Cannexpor Pharma machen Karel’s Haze zu einer wertvollen Ergänzung der AVAAY SIGNATURE Produktlinie.