Bild: SOMAÍ Pharmaceuticals

Interview mit Michael Sassano, CEO von SOMAÍ Pharmaceuticals – Ein innovativer Ansatz zur Verbesserung von Cannabis-Extrakten



Cannabis-Extrakte haben sich als vielversprechendes Therapeutikum in der modernen Medizin

etabliert. Allerdings werden viele Anwenderinnen und Anwender vom Geschmack abgeschreckt, der

oft als scharf und bitter wahrgenommen wird. SOMAÍ Pharmaceuticals verfolgt unter der Leitung von

Michael Sassano einen pharmazeutischen und präzisen Ansatz zur Lösung dieses Problems. Im

Interview mit dem Hanf Journal spricht Michael Sassano ausführlich über die Herausforderungen und

Innovationen bei der Entwicklung von Cannabis-Extrakten mit verbessertem Geschmack,

insbesondere durch die Zugabe von Minzaromen. Die neuen Minzextrakte werden im August in

Kooperation mit Grünhorn in den Deutschen Markt eingeführt.



Können Sie uns einen kurzen Überblick über Ihre Karriere und Ihre Rolle bei SOMAÍ

Pharmaceuticals geben?



Michael Sassano: Meine Reise begann als einer der ersten Investoren in der Cannabisindustrie in den

Vereinigten Staaten. In meiner Karriere habe ich mit über 56 verschiedenen Unternehmen in den

USA zusammengearbeitet. Derzeit konzentriere ich mich auf meine Rolle als CEO und Vorsitzender

des Vorstands von SOMAÍ Pharmaceuticals LTD, einem führenden, EU-GMP-zertifizierten, vertikal

integrierten Multi-Country Operator (MCO) Unternehmen mit globaler Präsenz. SOMAÍ produziert,

kultiviert und vertreibt EU-GMP-zertifizierte, cannabinoidhaltige Arzneimittel in der gesamten

Europäischen Union und den globalen medizinischen Cannabismärkten. Mit dem Fokus auf

wissenschaftlich-pharmakologische Anwendungen und Qualitätsstandards haben wir die größte und

fortschrittlichste Produktionsstätte für cannabinoidhaltige Arzneimittel in den europäischen Märkten

aufgebaut. SOMAÍ entwickelte sich schnell zu einer der bekanntesten Pharma-Marken in der EU und

bietet eine einzigartige Produkt-Palette, die wir erstmals im März 2024 mit der Grünhorn-Gruppe auf

den deutschen Markt gebracht haben. Als CEO bin ich für die strategische Ausrichtung und das

Management des Unternehmens verantwortlich.



Die Vorteile der Extrakte

Welche Vorteile bieten Cannabis-Extrakte im Vergleich zu Blüten?



Michael Sassano: Cannabis-Extrakte bieten mehrere Vorteile gegenüber Blüten. Sie haben eine

längere Wirkungsdauer, was besonders für Schmerzpatienten von Vorteil ist, die die ganze Nacht

schmerzfrei bleiben möchten. Zudem müssen die Wirkstoffe nicht über die Lunge aufgenommen

werden, was potenziell schädliche Nebenwirkungen vermeiden kann. Extrakte eröffnen

Patientengruppen, die Cannabis nicht inhalieren möchten, alternative Einnahmemethoden und

ermöglichen eine leichtere, unauffälligere und gleichmäßigere Dosierung.



Was hat Sie dazu inspiriert, sich auf die Verbesserung des Geschmacks von Cannabis-Extrakten zu

konzentrieren?



Michael Sassano: Der Geschmack von Cannabis-Extrakten ist ein häufiges Problem, das die

Akzeptanz und Compliance beeinflusst. Die großen Märkte wie die USA, wo der Anteil an Extrakten

etwa 60 Prozent beträgt, verdanken dies vor allem leistungsfähigeren und besser schmeckenden

Extrakten. Das Akzeptanz-Dreieck von Extrakten umfasst Preis, Leistung und Geschmack, nicht immer

in dieser Reihenfolge. Unser Ziel ist es, das therapeutische Erlebnis zu verbessern und sicherzustellen,

dass die Patienten ihre Medikamente gerne und regelmäßig anwenden.



Der Geschmack der Extrakte

Wie beeinflusst der Geschmack von Cannabis-Extrakten die Compliance der Patienten?

Michael Sassano: Viele Patienten nehmen ihre Medikamente ein-, zwei-, drei- oder noch mehrmals

am Tag ein. Ein unangenehmer Geschmack beeinträchtigt die Compliance negativ. Patienten sind

weniger geneigt, ihre Medikamente regelmäßig einzunehmen, wenn der Geschmack abschreckend

ist. Dies kann die Wirksamkeit der Therapie verringern und den Erfolg der Behandlung gefährden.



Warum finden viele Anwender den Geschmack von Vollspektrum-Extrakten unangenehm?

Michael Sassano: Der Geschmack hat evolutionäre Gründe. Viele Pflanzen, einschließlich Cannabis, produzieren Sekundärstoffe, um Pflanzenfresser abzuschrecken und sich vor verschiedenen Umweltbelastungen zu schützen. Diese Metaboliten, die für den bitteren und manchmal scharfen Geschmack verantwortlich sein können, spielen eine bedeutende Rolle im Abwehrmechanismus der Pflanze. Andere Verbindungen wie Chlorophyll, die unabhängig von Stressfaktoren vorkommen, müssen entfernt werden, um erdige Aromen und Petrichor, also den Geruch von Regen auf trockenem Boden, zu vermeiden.



Was sind die Hauptgründe dafür, dass diese Extrakte als scharf und bitter empfunden werden?



Michael Sassano: Chlorophyll, Fette, Lipide, Terpene und Phytochemikalien bleiben in Vollspektrum-

Extrakten erhalten und tragen teilweise zum unangenehmen Geschmack bei. Durch das Entfernen

von Terpenen vor der Decarboxylierung und deren Wiedereinführung in das Vollspektrum-Öl

vermeiden wir thermische Isomerisierung, die zu schlechten Geschmäcken und Gerüchen führt.



Wie geht es besser?

Welche Maßnahmen ergreifen Sie, um den Geschmack von Cannabis-Extrakten zu verbessern?



Michael Sassano: Wir beginnen mit der Extraktion der Terpene, dann gehen wir zur Extraktion des

Vollspektrum-Blütenmaterials über, wobei wir uns auf die Effizienz der Cannabinoid-Extraktion

konzentrieren. Anschließend entfernen wir die bitteren und scharfen Pflanzenbestandteile durch ein

firmeneigenes Extraktionssverfahren und verwenden dann die daraus resultierende Basis, um die

zuvor entfernten Terpene oder natürliche Terpene hinzuzufügen, um die Wirkung und den

Geschmack zu verbessern. Anschließend entfernen wir die bitteren und scharfen Pflanzenbestandteile durch einen proprietären Reinigungsprozess und verwenden das Ergebnis als Basis, um die Terpene wieder hinzuzufügen, andere Cannabis-Terpen-Mischungen zu erstellen oder kundenspezifische natürliche Terpen- Mischungen zu mischen, um die Leistung und den Geschmack zu verbessern.



Warum haben Sie sich für Minze als Geschmack der neuen Produktlinie entschieden?



Michael Sassano: Terpene, die einen subtilen Minzgeschmack erzeugen, sind ein guter erster Schritt

zur Akzeptanz von Flavonoiden und zur Compliance der Patienten. Minze ist ein guter Anfang, um die

Verbesserung des Cannabisextrakt-Erlebnisses voranzutreiben. Die meisten Menschen kennen und

mögen den Geschmack von Minze aus Alltagsprodukten wie Kaugummi, Tee und Zahnpasta. Minze

enthält Terpene wie L-Limonen, Alpha-Pinen und Cineol, die nicht nur antibakterielle und

antimykotische Eigenschaften haben, sondern auch einen frischen und angenehmen Geschmack

bieten.



Die Besonderheit von SOMAÍ Pharmaceuticals

Gibt es bereits Produkte in Deutschland, die diesen Ansatz verfolgen?



Michael Sassano: Ja, es gibt ein in Deutschland zugelassenes Cannabis-Arzneimittel, das Minze

verwendet. Dennoch beschweren sich die Nutzer über den Geschmack, da das Produkt immer noch

den unangenehmen Cannabisgeschmack hat und viel Minze benötigt, etwa sechs Prozent. Unsere

neuen Cannabis-Extrakte kombinieren eine verbesserte Reinigung der Extrakte mit der Zugabe von nur zwei Prozent Minze. Das Ergebnis der innovativen Herstellungsweise von SOMAI ist ein

transparentes Extrakt, das weder scharf noch bitter ist und eine subtile Pfefferminz-Note besitzt, die

ein angenehmes Erlebnis im Vergleich zu Aroma-freien MCT-Ölen schafft.



Welche gesundheitlichen Vorteile bieten Minz-Terpene zusätzlich zur Geschmacksverbesserung?



Michael Sassano: Neben der Geschmacksverbesserung haben Minz-Terpene auch gesundheitliche

Vorteile. Studien haben gezeigt, dass Pfefferminze antioxidative, entzündungshemmende und

gefäßerweiternde Eigenschaften hat. Diese Eigenschaften können dazu beitragen, das Risiko von

Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu verringern und die allgemeine Gesundheit zu fördern. Minze enthält

Terpene wie L-Limonen, Alpha-Pinen, Beta-Pinen, Cineol und Oktanol. Diese natürlichen Terpene

haben antibakterielle und antimykotische Eigenschaften und können den oxidativen Stress

reduzieren. L-Limonen ist bekannt für seine erfrischenden Zitrusaromen, während Alpha- und Beta-

Pinen holzige und erdige Noten haben, die ebenfalls den Geschmack verbessern können.



Die Herausforderungen

Welche Herausforderungen gibt es bei der Einführung aromatisierter Cannabis-Extrakte in

Deutschland?



Michael Sassano: Eine der größten Herausforderungen ist die regulatorische Situation. Das

medizinische Cannabisgesetz in Deutschland schließt die Zugabe von Flavonoiden nicht ausdrücklich

aus, obwohl dies in der Pharmazie als inaktive Inhaltsstoffe üblich ist. Da Cannabis ein

verschreibungspflichtiges Medikament bleibt, ist es wichtig, die Regulierungsbehörden mit

pharmazeutischen Beispielen und Wissenschaft zu informieren, die den EU-Pharmakopöe für

Kräuterextrakte entsprechen. Diese rechtliche Unklarheit hat dazu geführt, dass viele Hersteller nicht

innovativ sind und sehr grobe und grundlegende Extrakte akzeptieren, die die Patienten größtenteils

abschrecken. Ein weiteres Problem ist, dass etablierte Extrakte ohne Rücksicht auf den Patienten und

die Leistung hergestellt wurden, sodass die in der EU eingeführten Produkte als Norm akzeptiert

wurden und nicht zu leistungsfähigeren und reineren Formulierungen entwickelt wurden.



Glauben Sie, dass sich die rechtliche Situation in Deutschland bald ändern wird?



Michael Sassano: Mit der zunehmenden Legalisierung von Cannabisprodukten in Deutschland und

anderen europäischen Ländern wird wahrscheinlich auch die Regulierung in Bezug auf die Zugabe

natürlicher Aromen geklärt. Dies würde es uns ermöglichen, eine breitere Palette angenehmer

schmeckender Produkte anzubieten und die Akzeptanz weiter zu steigern. Eine Verbesserung der

Patienten-Compliance durch die Verwendung inaktiver Inhaltsstoffe, wie in vielen Pharmazeutika

üblich, ist für Cannabisextrakte im Sinne des Therapieerfolgs zu begrüßen.