Bild: CSCistOk

38 CSC Anträge in Baden-Württemberg gestellt. Die Behörden prüfen nun die Genehmigungen der Antragsteller.

Seit dem 1. Juli dürfen Anträge für Cannabis Social Clubs gestellt werden. Allerdings kann es sich noch verzögern, bis die ersten Anträge auch genehmigt sind. Dies berichtet der SWR. Eine Sprecherin des Freiburger Regierungspräsidiums meint, dass aus den Anträgen viele Nachfragen vorzubereiten wären. Bislang wurde keine Bewertung abgeschlossen. Die Bürokratie in Deutschland verzögert mal wieder alles. Das Regierungspräsidium rechnet mit einer dreistelligen Zahl an Anträgen für Baden-Württemberg. “Eine Aussage, wann die ersten Erlaubnisse erteilt werden können, ist derzeit noch nicht möglich”, sagte die Sprecherin der Freiburger Behörde. Viele Antragsteller wohnen entlang der östlichen Grenze des Ländle. Es soll auch geprüft werden, ob die Verantwortlichen zuverlässig sind. Dann muss man sich noch an den besonderen Standort halten, man muss ja auch an die Kinder denken. Weniger Bürokratie, mehr CSCs!

In Hamburg wurden bereits fünf CSC-Anträge gestellt. Wenn ihr auch einen CSC eröffnen wollt, klickt hier.

Ein Beitrag von Simon Hanf