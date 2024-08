Bild: CSCistOk

Runde 2 des LogoCups: Sei dabei und zeig dein Talent! Der LogoCup geht in die zweite Runde und jetzt ist die perfekte Gelegenheit, dein kreatives Potenzial zu zeigen! Bei diesem spannenden Wettbewerb dreht sich alles darum, beeindruckende Logos zu entwerfen, die nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch innovativ und einzigartig sind. Egal ob du ein erfahrener Designer bist oder gerade erst anfängst, hier hast du die Chance, deine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und dich mit anderen talentierten Kreativen zu messen. Eröffne auch du deinen CSC.

Kategorien

Der Wettbewerb ist in verschiedene Kategorien unterteilt, sodass du deine Stärken optimal einbringen kannst:

Dreamclub: Diese Kategorie steht allen Teilnehmern offen, egal ob Neuling oder erfahrener Designer. Freestyle: Hier können sich Vereine in Gründung mit ihren kreativen Entwürfen präsentieren. Newcomer: Diese Kategorie ist für Clubs, die bis zu drei Jahre aktiv sind. Senior: Vereine, die bereits länger als drei Jahre bestehen, treten hier an. Pro: Diese Kategorie ist für registrierte und etablierte Vereine reserviert.

Preisgelder und Gewinne

Insgesamt warten Preise im Wert von über 10.000 Euro auf die Gewinner. Zusätzlich gibt es für alle Voting-Teilnehmer die Chance, 5×5 Hanfsamen zu gewinnen. Die Sieger in jeder Kategorie erhalten nicht nur Anerkennung und Ruhm, sondern auch wertvolle Samenpreise, die direkt in ihre zukünftigen Projekte investiert werden können​ (CSC ist OK!)​​

Sei dabei!

Melde dich jetzt an und sei ein Teil des LogoCups! Lass deiner Kreativität freien Lauf und zeig der Welt, was du drauf hast. Wir freuen uns auf deine einzigartigen Entwürfe!

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung findest du auf der offiziellen LogoCup-Seite​ (CSC ist OK!)​.