Foto: Su/Archiv

Samenreport: Kritikal Bilbo – Von Afghanistan nach Bilbao: Eine königliche Reise

Kritikal Bilbo – ein Name, der unter Cannabiszüchtern auf der ganzen Welt bekannt ist. Diese Sorte, ein direkter Nachkomme der beliebten Critical Mass, ist eine Kreuzung zwischen Afghani und Skunk. Ihre Reise beginnt in den Bergen Afghanistans, führt über die Schweiz und findet ihren Höhepunkt in Bilbao, wo sie zur unbestrittenen Königin gekrönt wurde.

Eine Legende wird geboren

Die Geschichte von Kritikal Bilbo beginnt in den frühen 2000er Jahren in Bilbao. Eine Gruppe von Züchtern entdeckte unter den vielen Critical Mass Samen einen besonderen Phänotypen, der sich durch intensive, zuckerhaltige Aromen und spektakuläre Knospen auszeichnete. Dieser Phänotyp widerstand dem rauen Wetter im Norden Spaniens hervorragend und produzierte mehr als seine Geschwister.

Eigenschaften und Merkmale

Kritikal Bilbo hat sich schnell als eine der beliebtesten Sorten etabliert, nicht nur in Spanien, sondern auch in Ländern wie Italien, Polen, Chile und Uruguay. Die Pflanze ist bekannt für ihre einfache Handhabung und Widerstandsfähigkeit. Besonders in Regionen mit hoher Feuchtigkeit und bedecktem Himmel, wie dem Baskenland, hat sie sich bewährt. Anfängern erleichtert sie den Einstieg in den Outdoor-Anbau, während erfahrene Züchter im Indoor-Anbau beeindruckende Ergebnisse erzielen.

Erträge und Blütezeit:

Indoor: Bei guter Pflege kannst du mit etwa 500 Gramm pro Quadratmeter rechnen.

Bei guter Pflege kannst du mit etwa 500 Gramm pro Quadratmeter rechnen. Outdoor: Pflanzen können größer als eine durchschnittliche Person werden und bis zu zwei Kilogramm aromatischer Knospen liefern.

Pflanzen können größer als eine durchschnittliche Person werden und bis zu zwei Kilogramm aromatischer Knospen liefern. Blütezeit: Kritikal Bilbo ist schnell – im Indoor-Bereich sind es nur 50 Tage, im Outdoor-Bereich wird sie oft schon in der zweiten Septemberwoche geerntet.

Geschmack und Aroma

Kritikal Bilbo ist berühmt für ihre intensiven, süßen und fruchtigen Aromen, die an Gummibärchen erinnern. Diese Sorte bietet nicht nur eine reiche Ernte, sondern auch ein unvergleichliches Geschmackserlebnis.

THC-Gehalt

Mit einem beeindruckenden THC-Gehalt von 21,47% zählt Kritikal Bilbo zu den stärkeren Sorten. Sie liefert einen kraftvollen und langanhaltenden Effekt, der sowohl entspannend als auch euphorisierend wirken kann.

Tipps & Tricks

Für maximale Erträge empfiehlt Genehtik, je nach Anbauort (innen oder außen) unterschiedliche Pflanzmuster zu befolgen. Im Outdoor-Bereich sollte genügend Platz gelassen werden, damit die Pflanzen sich gut entwickeln können. Indoor hingegen sollte die Wachstumszeit kurz gehalten werden, um Platzprobleme zu vermeiden.

Ein weiteres Geheimnis für optimale Ergebnisse liegt in der Nährstoffzufuhr: Während der Wachstumsphase sollte der EC-Wert bei maximal 1,4 liegen und in der Blütephase auf bis zu 2,4 erhöht werden. Vor der Ernte empfiehlt sich der Einsatz eines Finishers, um die Zuckerbildung zu fördern und die charakteristischen süßen Aromen zu intensivieren.

Fazit

Kritikal Bilbo ist nicht nur eine Pflanze, sondern eine Legende. Sie hat die Herzen und Lungen unzähliger Cannabisliebhaber erobert. Ihre einfache Handhabung, hohe Erträge und das unvergleichliche Aroma machen sie zu einer bevorzugten Wahl für Züchter und Konsumenten weltweit.

Hast du schon Kritikal Bilbo in deinem Garten? Wenn nicht, worauf wartest du? Bringe eine Kritikal Bilbo in dein Leben und erlebe die Faszination dieser außergewöhnlichen Sorte! Klicke hier wenn du die Sorte auch genießen willst. Jetzt da Cannabis endlich legal ist, musst du dir auch keine Sorgen mehr um die Polizei machen.

Ein Beitrag von Simon Hanf