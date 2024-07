Polizei, Hanffeld, Cops, Bullen, kriminell, illegal, Bauer, Feld, Anbau, Bild: Su

Drogenspürhund findet Drogen im Reisebus. Der Karlsruher Zoll hat einen Spürhund namens Eric. Er liebt das Gesetz und hasst Dealer. Dieser entdeckte bereits im Frühjahr 330 Kilogramm Cannabis. Jetzt hat seine Nase erneut angeschlagen. Dies berichtet die Augsburger Allgemeine.

An der Deutsch-Französischen Grenze hat Eric in einem Reisebus einen Fund gemacht. Der Hund entdeckte mehr als drei Kilogramm Cannabis und knapp fünf Kilogramm Kokain. Der Verkaufswert der Substanz hat einen Straßenverkaufswert von mehr als 34.000 Euro. Der Bus aus Frankreich wurde auf einem Rasthof bei Bühl (Landkreis Rastatt) an der A% kontrolliert. Das Zollfahndungsamt in Stuttgart übernimmt nun die Ermittlungen. Weitere Details zu den Ermittlungen können aus taktischen Gründen nicht gemacht werden.

Die Prohibition gegen die bösen Drogen geht in Deutschland weiter. Es werden marginale Mengen von Substanzen gefunden und als “Fahndungserfolge” gefeiert. Tatsächlich handelt es sich hierbei nicht mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein. Auch das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ließ lange auf sich mit einem Urteil zur Cannabislegalisierung warten. Das Ergebnis war auch eine bittere Enttäuschung.

Ein Beitrag von Simon Hanf