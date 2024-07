CSC-Anträge in Brandenburg gestellt. Bislang wurden insgesamt vier Anträge auf CSCs gestellt.

In Brandenburg sind die ersten vier Anträge zum gemeinschaftlichen Bau von Cannabis-Social-Clubs erstellt worden. Diese werden vom zuständigen Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) geprüft. Dies berichtet der Tagesspiegel.

Der Cannabis Club Dahme Spree in Königs Wusterhausen plant, bis Anfang August einen Antrag für eine Anbaugemeinschaft einzureichen. Ein Sprecher des Clubs erklärte, dass die sorgfältige Planung Zeit benötige, da es sich um eine völlig neue rechtliche Situation handle. Der Club schätzt, dass die Behörde etwa drei Monate für die Bearbeitung des Antrags braucht. Ziel ist es, dass die Mitglieder im Frühjahr das erste selbstangebaute Cannabis erhalten.

Auch der Cannabis Social Club in Wittstock/Dosse, der derzeit 14 Mitglieder zählt, muss noch einige Hürden überwinden, bevor die geplante Anbaugemeinschaft realisiert werden kann. “Wir gehen Schritt für Schritt vor”, erklärte der Vereinsvorsitzende Wilhelm Schäkel. Der Biolandwirt baut seit Jahren bereits Nutzhanf im Norden Brandenburgs an und wünscht sich eine Schulung der Behörde, ähnlich wie in der Landwirtschaft. Das Ziel des Vereins in Wittstock sind Outdoor-Plantagen. Zudem spielt medizinisches Cannabis zur Schmerzbehandlung eine große Rolle. Schäkel betont: „Wir wollen kein Kiffer-Dorf werden“ und plant, den Antrag für einen gemeinschaftlichen Anbau im Oktober zu stellen. In Hamburgs wurden bislang fünf Anträge gestellt.

Ein Beitrag von Simon Hanf