Foto: Su/Archiv

EM 2024 Cannabis statt Alkohol beim Spiel England gegen Serbien. Die britische Regierung warnt vor deutschem Bier.

Bei dem EM Spiel England gegen Serbien wurde der Alkoholkonsum reduziert. Die britische Regierung warnte Fans vor dem “starken” deutschen Bier. Dies berichtet Welt. Das Spiel galt als Hochrisikospiel, weswegen sich die Veltins Arena in Gelsenkirchen (Stadion Schalke) dazu entschied, nur Light-Bier auszuschenken. Dieses enthält einen Alkoholgehalt von nur maximal 2,5%. Ebenfalls durften nur zwei Bier pro Person ausgegeben werden. Dies geschah mit der Absicht, Gewaltexzesse zwischen den Fans zu vermeiden.

Die britische Zeitung “The Sun” zitierte fälschlicherweise den Gelsenkirchener Polizeisprecher Stephan Knipp. So soll Knipp gesagt haben: “Alkoholkonsum kann aggressiv machen, während Cannabisrauchen die Menschen in eine entspannte Stimmung versetzt.” Im Anschluss wurde er in einem entsprechenden Artikel mit folgendem angeblichen Tipp zitiert: “Wenn wir eine Gruppe von Menschen sehen, die Alkohol trinken und etwas aggressiv aussehen, und eine andere Gruppe, die Cannabis raucht, werden wir natürlich auf die Gruppe schauen, die Alkohol trinkt.” Die Polizei stellte das Zitat daraufhin richtig. Polizeiführer Peter Both korrigierte: “Die Polizei sorgt für die Sicherheit der Fans während der Fußballeuropameisterschaft und reagiert unabhängig von Rauschmitteln auf aggressive Gruppen, die sich als Störer hervortun.” Dies berichtet t-online.

Das Alkohol aggressiver macht, als Cannabis steht außer Frage. England gewann die Partie gegen Serbien mit einem 0:1

Ein Beitrag von Simon Hanf