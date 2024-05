Bild: Archiv Su

Keine Joints im Bundestag. Die Union will den Bundestag zu einer “cannabisfreien Zone” erklären. Auch Haschkekse sind tabu. Die Bundesregierung stellt klar, dass im Kanzleramt der Joint tabu bleibt. Dies berichtet rp-online.de

Die Bundesregierung stellt klar, dass im Kanzleramt und in den Ministerien kein Cannabis konsumiert werden darf. Sebastian Fiedler (SPD) sagte zu der Cannabislegalisierung: „Bisher war es Zigarettenrauch, aber künftig wird man Graswolken riechen“. „Mit dem Inkrafttreten des Cannabisgesetzes wird auch ausdrücklich für das Rauchen von Cannabisprodukten das Verbot des Bundesnichtraucherschutzgesetzes wirksam“, so ein Sprecher der Verwaltung. Die Union will fanatisch verhindern, dass auch auf den Höfen des Bundestags kein Cannabis konsumiert werden darf. „Der Bundestag muss zur cannabisfreien Zone erklärt werden“, so Parlamentsgeschäftsführer Patrick Schnieder (CDU). „Ich mag mir nicht ausmalen, was die Bürger denken werden, wenn hier Joints geraucht werden.“ Weiter: „Das Cannabisverbot muss dann ausgeweitet werden – im Bundestag gehören auch keine Haschkekse auf den Tisch.“ Im Ältestenrat habe man das bereits gefordert, so Schnieder. „Die Bundestagspräsidenten muss das im Hausrecht jetzt schnell regeln.“

Dass das Kiffen im Kanzleramt und den Ministerien verboten bleibt, ist eine gute Entscheidung. Dies dient dem Nichtraucherschutz. Dem Konsum von berauschenden „oder das Bewusstsein beeinflussenden Substanzen am Arbeitsplatz – dazu gehört auch der Konsum von Cannabisprodukten – wird auch ohne gesonderte Regelungen in den Bundesbehörden bereits durch eine Vielzahl von rechtlichen Regelungen entgegengewirkt.“

Ziel sei es, Gefährdungen „oder negative Auswirkungen auf Leistungsfähigkeit und Arbeitsqualität sowie auf das Ansehen in der Öffentlichkeit zu vermeiden“.

Dass die Union aber fantisch gegen das Kiffen, aber nicht gegen das Trinken vorgeht, zeigt den Dogmatismus der Partei aus.

Was bringt die Cannabislegalisierung mit sich? Hier erfahrt ihr es.

Ein Beitrag von Simon Hanf