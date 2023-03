CDU-Innenminister weiß es wieder besser

Bild: su/Archiv

CDU-Innenminister (Herbert Reul) weiß es wieder besser und wettert gegen die geplante Cannabislegalisierung.

Das Innenministerium von Nordrhein-Westfalen hat sich zum Ziel gesetzt, die Zusammenarbeit im Kampf gegen die Drogenkriminalität zu verbessern. Da der Drogenhandel grenzüberschreitend stattfindet, soll insbesondere die Bekämpfung der organisierten Betäubungsmittelkriminalität auf nationaler und internationaler Ebene gestärkt werden. Allerdings hat der NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) in einem Interview mit der “Rheinischen Post” am Samstag die Bundesregierung kritisiert, da sie die Absicht hat, Cannabis zu legalisieren. Er argumentierte, dass dies dem Ziel widerspreche, die Verfügbarkeit von Betäubungsmitteln insgesamt zu reduzieren, da der Markt insgesamt größer würde und die Legalisierung von Cannabis den illegalen Handel mit Betäubungsmitteln begünstigen würde. Der Innenminister sagte konkret: „Die Bundesregierung hat die Absicht, Cannabis zu legalisieren. Das widerspricht dem Ziel, die Verfügbarkeit von Betäubungsmitteln insgesamt zu reduzieren.“ Der Markt für Betäubungsmittel würde insgesamt größer werden – nicht nur, was den legalen Erwerb angehe. „Das ist die klare Prognose. Das heißt: Auch der illegale Handel mit Betäubungsmitteln würde damit weiter begünstigt.“

Das Ministerium ist der Ansicht, dass eine verstärkte Zusammenarbeit im Kampf gegen die Drogenkriminalität notwendig ist, um dem Handel mit Betäubungsmitteln entgegenzuwirken und die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten.

Sowohl Herbert Reul (CDU) wie auch unser allerseits bleibter bayerischer Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) sprechen sich gegen eine Canabislegalisierung aus. Dies ist wissenschaftlich nicht haltbar. Holetschek hält die Legalisierung sogar für fahrlässig.

Ein Beitrag von Simon Hanf

