Amsterdam macht einen Rückschritt in Sachen Cannabis. In der Altstadt darf ab Mitte Mai nicht mehr auf offener Straße gekifft werden.

Die Niederlande galten lange Zeit als Kifferparadis, doch jetzt macht die Stadt einen massiven Rückschritt. In Amsterdam gibt es die Coffeeshops seit den 1970er Jahren, wo der Cannabisverkauf geduldet wird. Vor etwa zehn Jahren gab es den ersten Rückschritt in Sachen Cannabis. Die Lizenzen von Coffeeshop wurden massiv restriktiert, so dass es kaum noch möglich war eine Lizenz zum öffnen eines neuen Coffeeshops zu erwerben.

Jetzt hat sich die Stadt auch noch dazu entschlossen, das Kiffen in der Öffentlichkeit (Altstadt) zu verbieten, wie die Berliner Zeitung berichtete.

Die Begründung dafür war, dass sich die bekifften Touristen nicht benehmen konnten und grölend und randalierend unterwegs waren. Dies lässt sich natürlich auch auf den Alkoholkonsum zurückführen. Die These der Stadt ist, dass die Möglichkeit Cannabis zu erwerben Touristen in die Stadt zieht, welche dann bekifft in der Innenstadt randalieren. Deswegen wird der Konsum von Cannabis restriktiert. Für Alkohol gibt es derartige Restriktionen natürlich nicht.

Des Weiteren denken die Behörden auch darüber nach, die Öffnungszeiten der Coffeeshops von 16 – 1 Uhr zu beschränken.

Der Plan auf diese Art, gegen die Randalen vorzugehen, ist absolut lächerlich. Lange Zeit galt Amsterdam tatsächlich als Vorreiter in Sachen Cannabis. Mittlerweile wurden massive Rückschritte gemacht, die die Stadt einfach nur blamieren. Selbstverständlich müssen sich die Menschen benehmen, aber Randalieren und Ruhestörungen sind Vergehen unabhängig von Cannabis und Alkohol. Anstatt die Randalierer zu bestrafen, werden die Coffeeshop-Betreiber und normale Konsumenten bestraft. Die aktuellen Einschränkungen für Coffeeshop lesen sich auch wie in einer Satire. Deutschland macht endlich einen Schritt in die richtige Richtung, während Amsterdam weiter ins Mittelalter zurückschreitet.

Ein Beitrag von Simon Hanf

