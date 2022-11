Niedersächsische Justizministerin (SPD) sieht Legalisierung kritisch

Bild: Archiv Su

Hannover – Die niedersächsische Justizministerin Kathrin Wahlmann (SPD) sieht die von der Ampel ge­plante Legalisierung von Cannabis kritisch. „Die Konzentration des Wirkstoffs THC in Marihuanaprodukten ist in den letzten 20 Jahren deutlich gestiegen“, sagte sie dem Bremer Weser-Kurier. Die Cannabispflanzen seien laut ihr „extrem hochgezüchtet worden“. „In meiner strafrichterlichen Praxis habe ich eine nen­nens­werte Anzahl von Personen gesehen, die wegen ihres THC-Konsums Psychosen entwickelt haben“, betonte Wahlmann, die vor ihrer Ernennung zur Justizministerin am Landgericht Osnabrück als Richterin gearbeitet hat. Dabei ist dies nur eine persönliche Anekdote und hat nichts mit einer faktischen Aussage zu tun.

Eine THC-Obergrenze hält sie (zum Glück) für keine Lösung: „Ich glaube nicht, dass man das praktisch hinkriegt.“ Denn trotz künftiger Straflosigkeit sei nicht auszuschließen, dass Cannabis über dunkle Kanäle nach Deutschland komme, sagte sie. „Niemand wäre in der Lage, dieses Marihuana flächendeckend zu überprüfen.“ Ihr ist dabei wichtig, dass bei der geplanten Legalisierung „nicht der Eindruck entsteht, dass Cannabis ungefährlich wäre“.Vor Allem müsse bei Jugendlichen an dieser Stelle präventiv gearbeitet werden. Sie betonte hierbei, dass sie sich nicht gegen eine demokratische Entscheidung sperren will, sondern auf die Gefahren hinweisen möchte.

Auch wenn die Legalisierung von Cannabis nicht ohne Risiken ist, ist dennoch die Legalisierung der absolut richtige Weg. Ungeachtet dessen, was einzelne Politiker denken, ist es wichtig, auf die Wissenschaft zu hören – das bedeutet Legalisierung! Auch die Landwirte in Niedersachsen sehen die Legalisierung kritisch.

Ein Beitrag von Simon Hanf

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken