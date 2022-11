Bild: Su

Die Polizei fand 37 Kilo Cannabis im Kleintransporter. Diesen Fund machten die Beamten in Bessenbach. Bravo für den Fahndungserfolg.

Laut eines Berichts findet die Hösbacher Verkehrspolizei in Bessenbach (Kreis Aschaffenburg) die 37 Kilo an Blüten in einem Kleintransporter. Einer Zivilstreife fiel der Kleintransporter aus Bosnien auf. Die Verkehrspolizisten kontrollierten ihn und waren damit auf der richtigen Spur. Laut des Medienberichts waren alle Ritzen des Mercedes-Sprinters gefüllt mit kleinen Tütchen Cannabis. Der 21 Jahre alte Fahrer sitzt nun in der JVA Strietwald in Untersuchungshaft.

Die Bundesregierung plant Cannabis zu legalisieren, aber dennoch werden weitere Menschen wegen des Besitzes von Cannabis inhaftiert. Die Prohibition muss enden. Ständig weiter Menschen zu inhaftieren ist kontraproduktiv und führt nur zu mehr Leid. Die Regierung sollte Cannabis zumindest sofort entkriminalisieren, damit diese sinnlose Prohibition endet. Ansonsten werden immer wieder weitere Straftäter hochgenommen. Dies Polizei feiert diese Fahndungserfolge und freut sicht über eine weitere sinnlose Inhaftierung. Dieser Vorgang frisst sehr viele Steuergelder, die gerade in der aktuelle Krise deutlich besser verwendet werden können. Die Legalisierung ist eine Notwendigkeit die die aktuelle Bundesregierung umsetzen muss.

Ein Beitrag von Simon Hanf

