Cannabis-Apothekerin kritisiert die Eckpunkte

Die Cannabis-Apothekerin Melanie Dolfen kritisiert die Eckpunkte zur Cannabislegalisierung. Sie sei regelrecht davon entsetzt.

Die Cannabis-Apothekerin versorgt in der Berliner Bezirks-Apotheke Cannabispatienten mit ihrer Medizin. Für viele ihrer Patienten ist Cannabis die letzte Therapieoption. „Was ist in den wenigen Tagen zwischen den dementierten Eckpunkten und der Kabinettsvorlage zur Cannabis-Legalisierung passiert?“, fragte sich Dolfen. Laut ihr haben: „Auf den letzten Metern haben die Lobbys der Hersteller und der Cannabis-Aktivisten offenbar noch kräftig mitgeschrieben.“ Sie kritisiert das der Grenzwert nicht abgeschafft wurde. In der ersten Iteration der Eckpunkte war noch ein Grenzwert vorhanden. Diese wurde mittlerweile abgeschafft. Darüber haben wir am Mittwoch berichtet.

Die Cannabis-Apothekerin ist auch schockiert, dass der Grenzwert für die 18- 21 jährigen nur geprüft wird: „Für die 18- bis 21-Jährigen hat man sich lediglich vage darauf geeinigt, einen Grenzwert ‚zu prüfen”. Zusätzlich kritisiert sie, dass aktuell lizenzierte Fachgeschäfte den Shops bevorzugt werden würden. Dies ist auch das, was der Hanfverband fordert. Eine Abgabe in Apotheken wird nicht angestrebt, weil die Apotheken sich auf die medizinische Versorgung fokussieren sollten und nicht auf allgemeine Kiffer Beratung. Vielleicht hat Dolfen selbst finanzielle Interessen daran, dass Cannabis in Apotheken verkauft wird?

Sie hat konkrete Eckpunkte gefordert:

gesetzlich verbindliche THC-Grenzwerte

Altersgrenzen (ab 25 Jahren)

Höchstabgabemengen

Cannabis, Herstellung und Verkauf klar zu trennen

den Unterschied zwischen Freizeit- und Medizinalcannabis gesetzlich zu regeln

Während eine Trennung von Freizeit- und Medizinalcannabis sinn machen würde, macht ein Grenzwert keinen Sinn. Wir wiederholen nochmal unser Argument: “Es macht aber keinen Unterschied, ob ein Joint mit 0,2 Gramm Cannabis (10% THC) oder 0,1 Gramm (20% THC) konsumiert wird. Die Gesamtmenge an THC (20 mg) ist in beiden Fällen gleich.” Eine Altersrestriktion macht auch keinen Sinn, denn junge Menschen kiffen ohnehin schon. Der Konsum für die Gruppe kann entweder weiterhin auf dem Schwarzmarkt mit ggf. gestrecktem Cannabis passieren oder möglichst sicher in Fachgeschäften.

Ein Beitrag von Simon Hanf

