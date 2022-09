Der Tennisspieler Nick Kyrgios regt sich über Cannabisgeruch auf. Obwohl in New York seit September Cannabis legal ist.

Er spielte ein Match bei den US Open gegen den Franzosen Benjamin Bonzi (7:6 (7:3), 6:4, 4:6, 6:4). Während seines Zweitrundensiegs spuckte er erbost auf den Platz.

Kyrgios, der laut Kicker.de als Tennis-Rüpel gilt schimpfte mit seiner eigenen Box: „Geht doch nach Hause, wenn ihr mich sowieso nicht unterstützt.“ Ihr seid keine verdammten Zuschauer“. Deswegen wurde er vom spanischen Schiedsrichter Jaume Campistol wegen unsportlichen Verhaltens verwarnt.

Kyrgios beschwerte sich im zweiten Durchgang beim Stand von 4:3 beim Referee wegen Marihuana-Geruch. „Willst du sie nicht noch einmal daran erinnern, es nicht zu tun?“, fragte er. Der Referee hält es zunächst für Essensgeruch, darauf erwiederte Kyrgios: „Es ist kein Essensgeruch, es war verdammt noch mal Marihuana. Natürlich rege ich mich nicht über Essen auf.“

Cannabis wurde zwar im letzten September in New York legalisiert, aber im Stadion herrscht weiterhin Rauchverbot. „Natürlich ist es nicht ideal, wenn Athleten hin und herrennen und bereits Asthma haben“, fügte Kyrgios, der selbst an Asthma leidet, hinzu. „Wahrscheinlich ist das nichts, was ich zwischen den Punkten einatmen möchte.“ Der Referee appellierte an die Vernunft der Zuschauer und bat sie“aus Höflichkeit gegenüber den Spielern“ das Rauchverbot einzuhalten.

Kyrgios ist ein Tennisspieler, der seinem Temperament freien Lauf lässt. Dennoch, im Stadion zu rauchen, ist und bleibt weiterhin keine adäquate Handlung. Unabhängig vom legalen Status sollte beim Konsum einer jeden Substanz Respekt vor den Mitmenschen gewahrt werden. Die Basketballspielerin Brittney Griner wurde in Russland wegen Cannabisöl verurteilt.

Ein Beitrag von Simon Hanf

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken