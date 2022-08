Landesstelle für Suchtfragen: “Cannabis ist nicht harmlos”

Bild: Archiv/Su

Die Landesstelle für Suchtfragen in Baden-Württemberg: “Cannabis ist nicht harmlos” Sie fordern die Abgabe von Cannabis erst ab 21.

Dorothea Aschke ist die stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Suchtfragen bei der Landesstelle in BW. “Cannabis ist nicht harmlos. Ziel muss es weiterhin sein, den Konsum so gering wie möglich zu halten”, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Karlsruhe. Aschke gibt an, dass Cannabis bereits in der Mitte der Gesellschaft angekommen sei. Deswegen bedarf es vor allem auch “Safer-Use Aufklärung” welche darauf abzielt, den Schaden des Cannabiskonsums möglichst gering zu halten. Dazu gehört auch, den Schaden welchen Cannabis hat, zu erwähnen und den Konsum für Jugendliche unattraktiv zu gestalten.

Laut einem Artikel der Zeit: “Cannabis ist nach Zahlen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung die am häufigsten konsumierte illegale Droge in Deutschland. 2021 hatte die Hälfte aller 18- bis 25-jährigen jungen Erwachsenen Cannabis-Konsumerfahrung. Bei den Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren waren es etwa 9,3 Prozent.”

Gerade diese knapp 10% Minderjährigen die Cannabis konsumiert haben sind eindeutig zu viel. Aschke argumentiert weiterhin für mehr Prävention und mahnt vor den signifikanten Auswirkungen die Cannabis auf ein minderjähriges Gehirn hat. Sie erkennt aber auch die großen Gefahren welche vom Schwarzmarkt kommen und hält die Legalisierung auch für die richtige Entscheidung. Ob hierbei das Alter von 21 die richtige Wahl ist, ist aus unserer Sicht jedoch fraglich. Denn junge Erwachsene zwischen 18-21 davon abzuhalten wird deutlich schwerer als bei Minderjährigen. Eigentlich wird Cannabis aber als recht harmlose Substanz verstanden.

Ein Beitrag von Simon Hanf

