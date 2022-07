Darmstadt – Grow fliegt durch Rauchmelder auf

Foto: Su/Archiv

In Darmstadt flog ein illegaler Grow durch einen Rauchmelder auf

Am Dienstagnachmittag dem 17. Juli entdeckte die Polizei in einer Wohnung in der Moltkestraße einen illegalen Cannabis Grow. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen die drei Tatverdächtigen ein.

Gegen 17:30 Uhr alarmierte der Rauchmelder die Behörden welche schnellstmöglich zum Einsatzort rückten. Dort wurde eine sogenannte “Plantage” mit 80 Cannabispflanzen festgestellt. Es waren mehrere Anbauutensilien mit dabei. Es konnten drei männliche Tatverdächtige im Alter von 32-36 Jahren identifiziert werden. Über das Amtsgericht wurde ein Durchsuchungsbeschluss zu deren Wohnungen erwirkt. “Hierbei nahm die Polizei unter anderem 930 Gramm Marihuana, 115 Gramm Haschisch, 48 Gramm Kokain, mehrere Luftdruckwaffen und über 30.000 Euro Bargeld in amtliche Verwahrung.” heißt es in einer Stellungnahme der Polizei Hessen.

Gegen diese drei Straftäter wird nun ein weiteres unnötiges Strafverfahren hauptsächlich wegen illegalem Anbau von Cannabis durchgeführt. Bei diesen Mengen sowie den zusätzlichen 48 Gramm Kokain ist eine Verurteilung aber durchaus wahrscheinlich.

Ein Beitrag von Simon Hanf

