Russland: Cannabis-Schauprozess gegen US-Basketball-Star beginnt

Nach viereinhalb Monaten Untersuchungshaft wird Brittney Griner wegen des Besitzes von 0,7 Gramm Cannabis-Öl angeklagt

Bild: Sadhu van Hemp

Von Sadhu van Hemp

In Russland haben Menschen, die wegen einer Eigenbedarfsmenge Cannabis von der Miliz gefangengenommen werden, nichts zu lachen. Erst recht nicht, wenn der Übeltäter dem Feindbild einer emanzipierten Frau entspricht, die obendrein schwarz, homosexuell, US-amerikanisch und ein politisch engagierter Basketballstar ist.

Brittney Griner war am 17. Februar, eine Woche vor Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine, am Flughafen Scheremetjewo bei Moskau festgenommen worden. Bei der Einreise wollen Zöllner in ihrem Gepäck zum Konsum gedachtes Cannabis-Öl gefunden haben. Die zweimalige Olympiasiegerin und Profispielerin der Phoenix Mercury war auf dem Weg nach Jekaterinburg, wo sie in der Off-Season der WNBA beim russischen Club UGMK unter Vertrag steht.

Am Freitag begann nun der Schauprozess gegen die 2,06 Meter große Basketballspielerin. Fotos zeigen eine verängstigte Delinquentin, die wie eine Schwerbrecherin in Handschellen in den Saal des zuständigen Gerichts in Chimki im Norden Moskaus geführt wird.

Der Prozessauftakt war aber nur von kurzer Dauer: Zunächst verlas die Staatsanwaltschaft die Anklageschrift, die Griner den Besitz von 0,7 Gramm Cannabis-Öl vorhält. Die Substanz gilt in Russland als Betäubungsmittel und ist unter Androhung einer Haftstrafe von bis zu zehn Jahren verboten. Die 31-Jährige erklärte, dass sie die Anklage gegen sie verstehe, sich aber vorerst nicht weiter äußern wolle. Laut der staatlichen Nachrichteagentur RIA-Novosti wurden nur zwei Zeugen vernommen. Zwei weitere Zeugen waren zur Verhandlung nicht erschienen. Das Gericht vertagte die Justizposse schließlich auf den 7. Juli.

Hinter den Kulissen streben die USA einen Gefangenenaustausch an, um eine schnelle Freilassung Griners zu erwirken. Doch alle stille Diplomatie fruchtete bislang nicht, so dass die US-Regierung mittlerweile von einer „unrechtmäßigen Inhaftierung“ spricht.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow weist diesen Vorwurf zurück: „Tatsache ist, dass eine bekannte Sportlerin mit verbotenen Substanzen festgenommen wurde. Die russische Gesetzgebung sieht für solche Verbrechen Strafen vor.“ Die Festnahme könne daher gar nicht politisch motiviert gewesen sein.

Bei einem Haftprüfungstermin am Montag ordnete das Gericht die Verlängerung der Untersuchungshaft bis zum 20. Dezember an.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken