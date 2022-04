Jobbewerber wurden auf Drogen getestet



Drei Jobbewerber haben letztes Jahr eine Sammelklage gegen Amazon eingereicht, da sie beim Anstellungsgespräch auf Cannabis getestet worden sind. Diese Tests sind positiv ausgefallen, weshalb Amazon die drei Bewerber ablehnte. Im US-Bundesstaat New York dürfen Arbeitgeber ihre Mitarbeiter eigentlich nicht auf Marihuana testen. Daraufhin fühlten sich die Bewerber in ihren Rechten verletzt. Weshalb sie sich zu einer Sammelklage gegen Amazon entschieden.



Ein Bundesrichter im New Yorker Stadtbezirk Brooklyn hat sich nun zu diesem Fall geäußert und seine Entscheidung bekannt gegeben. Brian Cogan, der Bezirksrichter hat die Sammelklage nun abgewiesen. Laut seiner Aussage hätte Amazon recht, vor allem sei die teils anspruchsvolle und gefährliche Tätigkeit im Logistikzentrum von Amazon unter Drogeneinfluss nicht richtig. Cogan bestätigte sein Urteil und erwähnte: „Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, dass ein beeinträchtigter Mitarbeiter vor einem schweren, sich bewegenden Objekt herumläuft oder achtlos zulässt, dass ein Kleidungsstück in einem Förderband hängen bleibt.“ Deshalb gilt in diesem Fall die Ausnahme vom ansonsten geltenden Drogen-Testverbot.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken