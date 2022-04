„Kiffen ist normal“: Vom Jugendrichter zum Rapper

Jugendrichter Andreas Müller rappt am Weltkiffertag





Andreas Müller, bekannt als der Verteidiger von Gras und Kiffern und Jugendrichter aus Bernau, kämpft seit Jahren für die Legalisierung und nun rappt er sogar. Sein erster Auftritt wird am heutigen Weltkiffertag sein. Am 20.April 2022 um Punkt 00:00 Uhr wurde das Video veröffentlicht und verbreitete sich auf den Sozialen Plattformen mehr als 20.000-mal allein auf Twitter. Müller schreibt in seinem Facebook-Post: „Der ganze Song wird am 20.04. 24 Uhr veröffentlicht und dient der Legalisierung“. Der Song nennt sich „Entkriminalisierung Sofort“ und wurde mit dem Rapper GreeeN aufgenommen.



Anlässlich des Mottos wird Andreas Müller, der Jugendrichter aus Bernau auf der heutigen 420-Demo in Berlin anwesend sein. Auch wird er dort mit GreeeN zusammen den Legalisierungs-Song performen. Bereits im vergangenen Jahr zog der Richter bis vor das Bundesverfassungsgericht. In dem Song fordert er die Politiker auf, ihr Versprechen einzuhalten und endlich Cannabis zu legalisieren: „Ich finde übrigens, dass jeder Richter mal gekifft haben sollte“, so Müller in einem Interview mit der Berliner Zeitung.

