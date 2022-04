Happy 420: Demonstrationen in Berlin und Brandenburg

Code 420: Demonstrationen für die Legalisierung von Cannabis

Happy 420 an alle Kiffer – Der 20. April ist weltweit ein Aktionstag von Kiffern. In den USA wird das Datum 4/20 geschrieben, seit langem ist auch diese Zahl 420 ein Code für Cannabis-Konsumenten bzw. Konsum. Auch ist seit längerem bekannt, dass die Ampel-Parteien bestehend aus der FDP, Grünen und der SPD, Cannabis in bestimmten Mengen legalisieren wollen. So steht es jedenfalls im Koalitionsvertrag. Die Fortschritte lassen allerdings auf sich warten.



Daher sind am heutigen Tag mehrere Demonstrationen in Berlin und Brandenburg geplant. Kiffer gehen auf die Straße und fordern die Legalisierung von Cannabis. Ein der Demonstrationen fängt um 13 Uhr mit 500 Teilnehmern an. Treffpunkt ist das Brandenburger Tor. Von dort aus soll der Zug über den Potsdamer Platz zum Willy-Brandt-Haus ziehen. Gegen Nachmittag soll im Görlitzer Park ein Cannabis Smoke-In stattfinden. Hier sind es 400 Teilnehmer, die sich angemeldet haben.







Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken