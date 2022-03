USA-Studie: Medizinisches Cannabis hilft nicht bei Schmerzlinderung

Keine Linderung von Schmerzen, Angst und Depression bei Konsum von medizinischem Cannabis



Laut einer aktuellen USA-Studie soll medizinisches Cannabis nicht bei Schmerzen, Angst und Depressionen helfen. Ganz im Gegensatz wurden die Probanden anfälliger für eine Cannabis-Abhängigkeit.



In den USA wurden 186 Probanden untersucht, die unter psychiatrischen Symptomen leiden und auch im Besitz der Medical Marjuana Card sind. Die MMC kann in den Staaten über einen sogenannten „Cannabis-Arzt“ beantragt werden. Mit dieser Karte wird der Besitz und Anbau von Cannabis zu medizinischen Zwecken gestattet. Die Studie wurde im JAMA Network Open veröffentlicht. Bei den Studienteilnehmern fiel auf, dass „der sofortige Erwerb eines medizinischen Marihuana-Ausweises die Inzidenz und Schwere der Cannabiskonsumstörung (CUD)“ erhöht und „zu keiner signifikanten Verbesserung der Schmerzen, Angstzustände oder depressiven Symptome, aber zu einer verbesserten selbstberichteten Schlafqualität“ geführt habe“, so heißt es laut der Studie. Probanden, die unter Angststörung und Depressionen litten waren demnach auch anfälliger für eine Cannabis-Sucht.

