Das Unternehmen „Grow“ führt erstes medizinisches Cannabisextrakt ein

Medizinisches Cannabisextrakt wird in Deutschland auf dem Markt eingeführt



Das Unternehmen „Grow“ mit Sitz im Vereinigten Königreich führt nun erstes medizinisches Cannabisextrakt in Deutschland ein. Ein Lizenzvertrag mit der Nimbus Health GmbH wurde abgeschlossen. Nimbus ist ein pharmazeutischer Händler, der sich um die Vermarktung von medizinischem Cannabis in Deutschland fokussiert.



Tatsächlich wurden auch schon Bestellungen aus Apotheken erhalten. Und auch deutsche Patienten haben bereits ein Rezept für den medizinischen Cannabisextrakt von der Marke „Grow“ bekommen. Das in Deutschland vertriebene Produkt enthält mit einem Cannabinoidverhältnis von THC 10:CBD15. Das Extrakt ist zur oralen Einnahme bestimmt. Patienten könnten von einer Kombination von THC und CBD profitieren. Laut „Grow“ verschreiben Ärzte in Deutschland medizinisches Cannabis um Symptome wie chronische Schmerzen, Spastik, Anorexie/Wasting-Syndrom und Chemo-induzierte Übelkeit zu behandeln. „Wir freuen uns sehr, dass Ärzten und Patienten in Deutschland nun eine neue Option unter den medizinischen Cannabisextrakten zur Verfügung steht. Wir bei „Grow“ kennen den Bedarf von Patienten, die mit chronischen Schmerzen und palliativen Erkrankungen leben und investieren deshalb in die Produktentwicklung und Forschung, mit dem Ziel, die Qualität der Produkte und die Lebensqualität der Patienten zukünftig zu verbessern. Die Lizenzvereinbarung mit Nimbus ist ein weiterer positiver Schritt in Richtung unseres Ziels, Ärzten und ihren Patienten neue und innovative Lösungen anzubieten. Wir wissen, dass die Zukunft von medizinischem Cannabis von Innovationen bestimmt sein wird, konzentrieren deshalb einen Großteil unserer Ressourcen in Biotechnologie R&D und suchen Partner und Investoren, die gemeinsam mit uns diesen Weg gehen“, sagte der CEO von „Grow“ Ben Langley.

