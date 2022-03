Ein Mann und der erfolglose Versuch, Cannabis verschwinden zu lassen.

Manche Dinge gehören einfach nicht in die Toilette. Im Vergleich zu verstorbenen Goldfischen und Hamstern zählt auch Cannabis dazu: Es ist einfach zu trocken für die Toilette. In Sulzbach-Rosenberg (Oberpfalz) war sich ein 24-Jähriger aber nicht im Klaren über das Problem: Beim Versuch, sein Hanf in der Toilette verschwinden zu lassen, muss er allerdings realisiert haben, dass es sich hier um vergebene Mühe handelt.



Ursprünglich wurde die Polizei wegen eines Streits gerufen – als die Beamten die Wohnung betraten, fanden sie aber neben Ecstasy und verschreibungspflichtigen Medikamenten auch Cannabis. Der Mann versuchte also, seinen Vorrat dem Donnerbalken zu opfern – vergeblich. „Aufgrund der Menge und des Trockungsgrades wollte das Marihuana aber nicht abfließen,“ so die Polizei. Der Mann versuchte des Weiteren aus der Wohnung zu fliehen und stieß dabei einen Beamten aus dem Weg. Neben der Anzeige wegen Drogenbesitz erfolgt daher auch eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf einen Vollstreckungsbeamten. Zudem beschuldigten sich die anwesenden Bekannten des 24-Jährigen gegenseitig, daher wird gegen alle ermittelt.



Dass Cannabis zu trocken für die Toilette ist, weiß man in anderen Teilen der Welt schon länger. Bei einem Ähnlichen Fall in Birmingham in Großbritannien hatte man versucht, große Mengen Cannabis dort verschwinden zu lassen, wo selbst der Kaiser zu Fuß hingeht. Auch hier stellte sich die Keramikabteilung quer. Die Polizei kommentierte schlicht: „it doesn’t flush so don’t bother!!“ Hätte der Mann dies doch nur vor seiner unangenehmen Begegnung mit der Polizei gewusst.

