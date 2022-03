Laut Kristine Lütke sollen Apotheken Cannabis verkaufen

Drogenpolitische Sprecherin der FDP Lütke ist für einen Verkauf von Cannabis in Apotheken





Die Cannabis-Legalisierung soll passieren. Dies ist ein Fakt, welches ebenfalls von der neuen Regierung in den Koalitionsvertrag aufgenommen worden ist. Doch bevor dieses wichtige Ereignis erfolgt, müssen noch einige Sachen diskutiert werden. Wie zum Beispiel die Frage: Wo soll Cannabis verkauft werden und welche Läden dürfen verkaufen? Man spricht von Fachhandlungen mit Verkäufern als Experten.



Laut der drogenpolitischen Sprecherin der FDP-Fraktion, Kristine Lütke, sollen auch Apotheken Cannabis zu Genusszwecken verkaufen dürfen. Es eindeutig, dass Apotheken neben anderen Fachgeschäften sich auch um eine Lizenz bewerben können und sollten. Jedoch ist in dieser Sache noch Abstimmungsbedarf mit den anderen beiden Koalitionspartnern. Die drogenpolitische Sprecherin der FDP argumentiert, dass Apotheken bereits Erfahrung mit gesundheitlicher Beratung haben. Dies sei auf jeden Fall Fakt und ein Pluspunkt. Zudem bieten die Apotheken bereits spezialisierte Beratung an, weshalb Apotheker:innen als Cannabis-Verkäufer qualifiziert wären. Kristine Lütke will dieses Thema zeitnah angehen. Ihr persönliches Ziel ist es bis Ende des Jahres ein Entwurf vorzulegen. Jedoch muss, laut Lütke, ein wichtiger Bestandteil bedacht werden: „Wir müssen allerdings vorher noch ein Konzept entwickeln, wie wir dafür sorgen können, dass dann auch tatsächlich Cannabis in ausreichender Menge und entsprechender Qualität zur Verfügung steht. Denn die Legalisierung läuft ins Leere, wenn keine Ware da ist. Dann kaufen die Konsumentinnen und Konsumenten trotzdem weiter auf dem Schwarzmarkt.“

