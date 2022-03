Cannabis-Legalisierung: Wann?

Die Cannabis-Legalisierung soll 2024 in Kraft treten

Mit der Ampel-Koalition soll auch die Cannabis-Legalisierung kommen. Doch leider lässt diese Legalisierung länger auf sich warten als gedacht. Denn einige Experten halten Anfang 2024 für ein realistisches Datum, da die Politik zurzeit noch in der Pandemiebekämpfung steckt. Laut dem Koalitionsvertrag soll das Gesetzt nach vier Jahren auf gesellschaftliche Auswirkungen überprüft werden. Zudem steht auch auf dem Plan, dass die Regelungen für Marketing und Sponsoring bei Alkohol, Nikotin und Cannabis verschärft werden sollen. Deutschland will sich nach der kanadischen Lösung der Legalisierung orientieren, dies ist jedoch nicht bestätigt. Anbau, Weiterverarbeitung, Großhandel und Handel soll gleichzeitig legalisiert werden. Jedoch werden 175 Tage in Deutschland für das Gesetzgebungsprozess benötigt, damit das Gesetz in Kraft treten kann. Von daher halten Experten eine Legalisierung im Jahr 2024 für realistisch.

