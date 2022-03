Bundespolizei findet Koffer voller Cannabis

Leider hat es der Koffer nicht zur Kofferauktion geschafft

Ob es der Koffer von Siebenstein war?

Die Bundespolizei muss nicht schlecht gestaunt haben: Am Frankfurter Flughafen gelang ihnen ein Koffer mit etwa 20 Kilogramm Cannabis in die Fänge. Der Koffer war aber nicht herrenlos: Ein 23-jähriger Mann hatte den Koffer aus Spanien mitgebracht. Nachdem er sich bei der Einreise in Widersprüche gegenüber den zivilen Ermittlern verstrickte, wollten die Polizisten sein Gepäck genauer untersuchen, so die Bundespolizei.



Im Koffer des Mannes, der aus Spanien anreiste, aber Argentinier ist, hatte anscheinend Cannabis im Wert von 200,000 Euro in diesem schmuggeln wollen. Er beteuert hingegen , nichts von dem Kraut gewusst zu haben und sitzt in Untersuchungshaft.

