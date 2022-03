Cannabis in Luxemburg mit Mykotoxinen verunreinigt

Ein Drittel des Cannabis in Luxemburg ist verunreinigt



Laut der Studie des Laboratoire National de Santé (LNS) wurden Proben von Cannabis und Haschisch auf Mykotoxinen untersucht. Das Ergebnis war folgendes: Ein Drittel des illegalen Cannabis in Luxemburg ist tatsächlich mit Mykotoxinen verunreinigt. Bei den Proben handelt sich um Cannabisprodukte „von der Straße“, die von der Polizei zuvor beschlagnahmt worden sind. Insgesamt wurden 142 Proben untersucht, die Konzentration der Kontaminationen lag zwischen 1,0 und 16,2 Mikrogramm pro Kilo. Laut der EU-Kommission liegt der festgelegte zulässige Höchstwert für Ochratoxin in Lebensmitteln für den menschlichen Gebrauch bei 15-20 Mikrogramm pro Kilo. Ein zu hoher Anteil von Mykotoxinen führt in den meisten Fällen zu Schwächung des Immunsystems und fördert die Entwicklung von Allergien und auch Lungenerkrankungen.

