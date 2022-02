Cannabinoide als Psychedelika

„Cannabinoide können, in hohen Dosierungen, Bewusstseinszustände vergleichbar mit LSD und Psilocin (der aktive Wirkstoff in Zauberpilzen) und anderen Psychedelika auslösen.“ Die assistierte psychedelische Psychotherapie (PAP) gewinnt in den USA immer mehr an Popularität. Einigen Kliniken in den USA bieten diese Therapie bereits offiziell an.

Menschen mit schweren Depressionen oder Suchterkrankungen können sich durch eine einzelne psychedelische Erfahrung sich aus diesen schweren Krankheiten befreien. Besonderes Augenmerk der Forscher ist die Todesangst von Krebspatienten. Menschen die eine unheilbare Krankheit haben können durch diese Erfahrungen den unvermeidlichen Tod akzeptieren.

Angehörigen fällt der Abschied leichter, wenn der geliebte Mensch mit einem Lächeln sterben kann. Dies wurde mehrfach nach psychedelischen Erfahrungen berichtet.

Mit Cannabis ist dies anscheinend auch möglich. Dies liegt vermutlich an einer Dimerisation („Verschmelzung“) des CB1-Rezeptor (Cannabinoid-Rezeptor) mit dem 5HT2A-Rezeptor (Sertonin-Rezeptor an dem Psychedelika hauptsächlich wirken).

Set (aktuelle Befindlichkeit) und Setting (Umgebung) müssen bei einer solchen Erfahrung beachtet werden. Nimm keine Psychedelika wenn es dir nicht gut geht, sonst kannst du einen „Bad Trip“ haben. Diese Erfahrungen wurden im Beisein eines erfahren Therapeuten gemacht und es wurden hohe Dosen Cannabis genutzt. Aufgrund der Unberechenbarkeit solcher Erfahrungen ist Vorsicht geboten.

Es bleibt zu hoffen, dass das Potenzial der psychedelischen Psychotherapie auch in Deutschland bald erkannt wird. Es wird vielen Menschen helfen.

Ein Beitrag von Simon Hanf

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken