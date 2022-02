Der „durchdringende“ Rauch soll die Mönche beeinträchtigt haben.

Scheint nicht so, als ob die Kirche sich in Versuchung führen lässt.

Eine Kirche in Syracuse, New York sieht (und riecht) grün: Der Cannabisgeruch des benachbarten Konzerthauses infiltriere das heilige Haus – so die örtliche Assumption Church und ging vor Gericht. Das habe Konsequenzen für die Kirche und ihre Bewohner. Die Mischung aus Cannabis und schallender Live-Musik führte zu einem intensiven Geruch – dieser habe die Kirche durchdrungen und sei „extremely disruptive“ für die Kirche und die in dieser lebenden Mönche. Bubatz für Mönche scheint auch in den USA noch nicht angekommen zu sein.



Die Konzerte im „Alien Opera House“ schienen wohl nicht selten bis tief in die Nacht zu gehen und machen es unmöglich für die Mönche, friedlich die Nacht zu genießen, so die Kirche. In der Beschwerde heißt es: „Such concerts feature excessive noise and are extremely disruptive to Assumption and, in particular, the friars residing in the friary.“ Die Mönche scheinen wohl keine Fans des Konzerthauses, welches sich selbst als „A Center For Life; Multidimensional Healing Space [und] Music Venue“ beschreibt.



Da in Syracuse Cannabis legal ist, sieht die Kirche das Problem an anderer Stelle: Nicht nur machen es die Kiffer den Mönchen schwer, in das Gebäude zu gelangen, das Konzerthaus vertreibe über einen Marihuana Markt auf eigenem Gelände auch Hanf – allerdings ohne Lizenz. Es scheint nicht die erste Beschwerde zu sein, welche die Kirche gegen das Konzerthaus eingelegt hat. Vielleicht hat die heutige Veranstaltung „Sunday Bizarre“ die Möglichkeit Bubatz für Mönche noch schmackhaft zu machen.

