Nutzhanf-Netzwerk bezeichnet Cannabis zum Rauchen „nur als Nische“

Bild: Exzessiv.tv

Cannabis zum Rauchen wird von Joachim Klack (Nutzhanf-Netzwerk e.V.) nur als Nische bezeichnet.

Am 09.02.2022 wurde vom Nutzhanf-Netzwerk e.V. (NHN) eine Pressmitteilung herausgegeben. In dieser Presseinformation kommt der 1. Vorsitzende Joachim Klack zu der Ansicht, dass Hanf zu Rauschzwecken nur eine Nische sein wird. Herr Klack kritisiert hiermit den von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir beschriebenen Hanf-Boom.

Özdemir sieht in der Hanfpflanze großes Potenzial und möchte Landwirte für diese Pflanze begeistern. Das im Dezember 2021 veröffentlichte Statement seitens des Grünen-Politikers stieß sowohl auf fruchtbaren Boden, aber auch auf Missgunst und Zweifel.

Cannabis hat aufgrund der Illegalität und der seit 1924 andauernden Prohibition immer noch einen sehr schlechten Ruf. Die deutsche Politik hat über Jahrzehnte hinweg das Potenzial der Hanfpflanze ignoriert. Der NHN macht es sich zur Aufgabe, die Bevölkerung über den Nutzen und die Verwendungsmöglichkeiten von Hanf aufzuklären. Hierbei richtet sich der Fokus seitens des NHN hauptsächlich auf Nutzhanf. Der gemeinnützige Verein vernachlässigt hierbei aber den großen Umsatz, der mit Cannabisblüten erwirtschaftet werden kann. Den für die meisten Menschen interessanteste Teil der Hanfpflanze.

„Man sollte uns Landwirten in Sachen Legalisierung von Cannabis zu Rauschzwecken keine falschen Hoffnungen machen“, erklärt Joachim Klack, der 1. Vorsitzende des Nutzhanf-Netzwerks e.V. Klack beruft sich hier auf eine Studie, die im Herbst 2021 vom Düsseldorf Institute for Competition Economics (DICE) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf veröffentlicht wurde.

Diese Studie schätzt den Bedarf an Hanf zu Rauschzwecken auf circa 530 Tonnen pro Jahr, bei nicht konservativem Konsum, d.h. in dieser Rechnung wird davon ausgegangen, dass es wenig Zurückhaltung geben wird und viele Konsumenten sehr schnell von dem illegalen Schwarzmarkt zu einer legalen Abgabe wechseln.

Diese Studie stellt ein Update zu der in 2018 im Auftrag des Deutschen Hanfverbands veröffentlichten Studie dar. Der DHV nutzt diese Zahlen ebenfalls um, für die Legalisierung zu kämpfen, d.h. diese Zahlen haben eine Validität und stammen von einer renommierten Universität. Diese 530 Tonnen können auf nur circa 1.100 Hektar angebaut werden. Dies ist vergleichsweise geringe Fläche. Der Nutzhanf macht aktuell circa 6.300 Hektar aus. Weizen macht in der deutschen Landwirtschaft circa 3,1 Millionen Hektar aus.

Diese 1.100 Hektar sind nicht viel an reiner Fläche, jedoch wird hier der hohe Umsatz außer Acht gelassen der damit erwirtschaftet werden kann. 530 Tonnen Blüten sind bei einem Preis von 10€ pro Gramm stolze 5,3 Milliarden Euro wert. Mit kaum einer anderen Pflanze lässt sich ein so hoher Umsatz machen. Im Jahr 2019 wurden in der deutschen Landwirtschaft circa 39,7 Milliarden Euro umgesetzt.

Nutzhanf macht aktuell nur einen geringen Anteil der deutschen Landwirtschaft aus. Dennoch ist zu erwarten, dass der Bedarf sowohl an Nutzhanf sowie auch Cannabisblüten zu Rauschzwecken innerhalb der nächsten Jahre sehr stark ansteigen wird. Aktuell werden circa 6300 Hektar mit Nutzhanf bepflanzt. Vor 10 Jahren waren es nur circa 500 Hektar. In Frankreich sind bereits über 14.000 Hektar mit Nutzhanf bepflanzt. Auch hier hat Deutschland noch nachholbedarf.

Für Nutzhanf gibt es in Deutschland sehr hohe Anforderungen. Zum einen sind viele Lizenzen zu erwerben und zum anderen sind die Grenzwerte von 0,2 % THC in Nutzhanf auch sehr gering. In Frankreich hingegen sind Werte von bis zu 1,0 % THC erlaubt. All dies macht es in Deutschland sehr schwierig, Hanf anzubauen. Im Rahmen der Legalisierung ist zu erwarten, dass auch die unverhältnismäßig hohen Anforderungen an Nutzhanf sinken werden. Hierbei ist es auch wünschenswert, dass Outdoor-Anbau möglich ist, auch um die Umwelt weniger zu belasten. Cannabis wird weiter wachsen und ein wichtiger Teil der weltweiten Landwirtschaft darstellen.

Ein Beitrag von Simon Hanf

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken