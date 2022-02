Dampf & Hanf Convention – Aachen

Promotion

Am 07. und 08. Mai 2022 findet erstmals die Dampf & Hanf Convention als Kombimesse aus Dampferzubehör (E-Zigaretten) sowie Hanfprodukten in der 100,5 Arena in Aachen statt. Eine gelungene und ideale Symbiose, da die Besucherzielgruppen sehr ähnlich sind. Gepaart mit dem dafür perfekten Einzugsgebiet mit der unmittelbaren Nähe zu den Niederlanden und Belgien dürfte mit einem starken Besucher-Zuspruch zu rechnen sein. Alles konform zu den dann aktuellen Corona Schutzregeln.

Hanfmesse

Auf dem Hanfmesse-Teil der Veranstaltung dreht sich alles um die Nutzpflanze Hanf, ob Hanf in Textilien, Cannabis in der Kosmetik oder als Zugabe im Kuchen. Zahlreiche Aussteller präsentieren bei der internationalen Hanfmesse an diesem Wochenende in Aachen „alles außer illegale Stoffe“. Ein Schwerpunkt ist das Thema Cannabis-Nutzung zu medizinischen Zwecken. Noch immer gibt es hier viel Aufklärungsbedarf beim interessierten Besucher. Ein Ziel ist es, den Messegästen umfassende Informationen über die Einsatzmöglichkeiten in der Medizin zu geben. Zahlreiche Vorträge von Wissenschaftlern, Ärzten, Apothekern und Rechtsexperten sind dazu geplant. Für alle Hungrigen Messebesucher, bieten Händler auch Essen und Getränke an, die unter Zuhilfenahme der Wunderpflanze hergestellt worden sind.

Dampfermesse

Alles rund um den Konsum von Pflanzen wird dagegen auf der Dampfermesse geliefert, weshalb sich Freunde von Vaporizern & Co auch in die Aachener 100,5 Arena aufmachen sollten. Die Dampferszene erfreut sich stetig wachsender Beliebtheit und eine Vielzahl von Ausstellern wird das gesamte Spektrum an E Zigaretten Zubehör und Hardware zu absoluten Messepreisen präsentieren und anbieten. Besonders unter dem Aspekt der zum 01.07.2022 anstehenden Besteuerung von E-Zigaretten Produkten werden sicher viele Aussteller die perfekte Gelegenheit nutzen wollen, um Alt- und Restbestände vor diesem Datum noch ab zu verkaufen.

Wir lassen uns das natürlich nicht entgehen. Auf der Dampf & Hanf wird der Herausgeber des Hanf Journals, Emanuel Kotzian, einen Vortrag zum Thema “Investieren in Cannabis: Wie gründe ich ein Cannabis-Fachgeschäft in Deutschland” halten – eine einmalige Gelegenheit das sonst nur im Internet buchbare Angebot kostenlos zu genießen. Außerdem werden natürlich Teile der Redaktionen vertreten sein und Euch unter anderem mit der neuen Ausgabe versorgen. Also kommt vorbei – Die Dampf & Hanf Convention 2022 ruft!

Nur noch einzelne Stände waren bis zum Redaktionsschluss verfügbar, was für eine ausgebuchte und gut besuchte Veranstaltung Rund um den Hanf im Mai spricht.Alle Informationen über die Dampf & Hanf Convention finden reiselustige Cannabisfreunde auf der Internetpräsenz der Messe unter https://steamers-paradise.dehttps://steamers-paradise.de/.

Dampf & Hanf Convention

Sa.+So. 07.+08.Mai 2022

100,5 Arena – Hubert-Wienen-Straße 8, 52070 Aachen, Deutschland

