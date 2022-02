Cannabis-Legalisierung: Niedersachsens Landwirte stehen dem Anbau kritisch gegenüber

Landwirte in Niedersachen betrachten den Cannabis-Anbau kritisch





Mit der geplanten Cannabis-Legalisierung der Ampel-Parteien soll der Verkauf auch in lizenzierten Geschäften erfolgen. Um somit die Qualität kontrollieren zu können und den Verkauf von verunreinigten Substanzen zu verhindern. Um die Qualität zu wahren, müsste das Cannabis auch in Deutschland angebaut werden. Niedersachsen Landwirte jedoch sehen dies kritisch. In Niedersachsen seien die Anbaubedingungen „durchaus günstig“, betonte der Landvolk-Vizepräsident Ulrich Löhr. Auch erwähnte er, dass nur Boden- und Witterungsverhältnisse allein nicht ausreichend seien für den Cannabis-Anbau. Hierbei ginge es auch um das Vermarkten und Verarbeiten der Pflanze. Und hierfür braucht man ganz klare Regel. Vor allem auch um die Pflanzen vor Wetter und Dieben zu schützen, müsste man Investitionen wagen und zum Beispiel Hallen und Gewächshäuser anbauen.

In Deutschland werden laut den Angaben des Landvolks bereits circa 3.000 Hektar Land mit Nutzhanf angebaut.



Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir sieht die Cannabis-Legalisierung und somit den Anbau als lukratives Geschäft für die Landwirte. Ulrich Löhr jedoch äußerte sich wie folgt: „Cem Özdemir soll sich erst einmal um die wahren Nöte und Sorgen der Ackerbauern kümmern.“ Die Landwirte leiden jetzt schon unter steigenden Preis, insbesondere beim Dünger.

