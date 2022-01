IKK Südwest warnt vor Cannabis-Legalisierung

Die saarländische Krankenkasse IKK Südwest spricht sich gegen eine Cannabis-Freigabe



Saarbrücken – Die saarländische gesetzliche Krankenkasse IKK Südwest hat sich gegen eine Cannabis-Legalisiert geäußert. Die IKK Südwest steht kritisch gegenüber den Plänen der neuen Bundesregierung und ist über die möglichen gesundheitlichen Folgen besorgt, die die Legalisierung mit sich bringen könnte. Der Vorstand der Krankenkasse Professor Jörg Loth erklärte den Standpunkt wie folgt: „Die bekannten schlimmen gesundheitlichen Folgen eines Alkohol- oder Nikotinmissbrauchs sollten uns aufhorchen lassen. Auch dort haben wir über Jahre gesehen, dass eine Zunahme des Konsums zwangsläufig auch bei Kindern und Jugendlichen ankommen kann. Diese Gefahr sehe ich jetzt auch.“ Eine regulierte Abgabe soll daher streng überwacht werden und nur mit Aufklärungsgesprächen für den Konsumenten durchgeführt werden. Auch sei die Anzahl der Cannabis-Konsumenten im Saarland, in Hessen und in Rheinland-Pfalz gestiegen. Die meisten seien in ärztlicher Behandlung wegen depressiven Zuständen, Angst- und Verhaltensstörung oder auch teils wegen psychischer Erkrankung. Die IKK Südwest fordert im Falle einer Legalisierung eine gesetzliche Vorgeschriebene strenge Regelung der Cannabis-Abgabe. Mit Schulungsmaßnahmen auch für Verkäufer. Dies wird auch von Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) geplant.

