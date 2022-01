Neue Studie aus der USA: Cannabis hilft gegen Corona

Neue Studie beweist: Cannabis soll vor Corona-Infektionen schützen



Die Zahlen der Corona-Infizierten steigen wieder rapide nach oben. Auch in Deutschland. Experten und Politiker fordern die Bürger zum Impfen und Boostern auf. In den Staaten jedoch wurde nun eine neue Corona-Studie durchgeführt. Die nun gezeigt hat, dass Hanf als Helfer im Kampf gegen die Pandemie sein kann. Forscher der Oregon State University haben entdeckt, dass zwei konkrete Bestandteile der Hanfpflanze das Coronavirus aufhalten in die menschlichen Zeilen einzudringen. Es geht um Cannabigerolsäure (CBGA) und Cannabidioinsäure (CBDA). Diese beiden Bestandteile CBGA und CBDA binden sich an das Spike-Protein von Ars-CoV2, die Folge ist, dass sich das Virus im menschlichen Körper schlechter vermehrt. Und dies führt dazu, dass eine Infektion verhindert werden kann bzw. der Verlauf der Krankheit weniger schlimm verläuft. Diese beiden Bestandteile der Hanfpflanze sind im Gegensatz zum THC-Wirkstoff nicht psychoaktiv und in Bezug auf Menschen sind CBGA und CBDA gut verträglich und verursachen wenig bis keine Nebenwirkungen. Jedoch wurde diese Studie an der Alpha- und Beta-Variante des Virus durchgeführt. Ob diese Bestandteile auch bei der Delta- und Omikron- Variante wirken ist nicht belegt.

