Volksentscheid über Cannabis-Legalisierung?

Staatsrechtler fordert zudem Anpassung des Grundgesetzes

Ob man hierfür wirklich das Grundgesetz ändern muss?

Der Staatsrechtler Hermann Heußner, Professor an der Hochschule Osnabrück, sieht in der Cannabis-Legalisierung eine Politik, die nicht im Sinne ihrer Bürger handelt. „Den Leuten wird mit der Cannabis-Legalisierung etwas übergestülpt, von dem man gar nicht weiß, ob sie es wollen“, so Heußner. Daher fordert dieser umgehend einen Volksentscheid. Ein solch wichtiges Thema soll laut Heußner von den Bürgern entschieden werden.



Damit entwirft Heußner einen demokratischen Weg, der komplizierter nicht sein könnte: Volksentscheide auf Bundesebene sind derzeit nicht möglich; hierfür müsste zunächst das Grundgesetz angepasst werden. Danach müsste die Bevölkerung eine bestimmte Anzahl an Stimmen sammeln, um den Volksentscheid überhaupt erst durchführen zu können. Wer die Deutsche Wohnen Enteignen Kampagne verfolgt hat, der weiß, welch komplexes und langwieriges Verfahren eine solche Aktion mit sich bringt.



Frech, wer Heußner hier eine Agenda unterstellt: Dieser geht davon aus, dass ein solcher Volksentscheid scheitern würde. Und das, obwohl neue Umfragen zeigen, dass Zustimmung in jüngsten Umfragen zum ersten Mal leicht vor der Ablehnung steht. Zudem weisen Forscher und Suchtmediziner wieder und wieder darauf hin, dass eine Legalisierung besonders die Jüngsten schützt und den Schwarzmarkt vielleicht nicht komplett austrocknet – denn das ist schlicht unmöglich – aber dennoch erheblich einschränkt.



Die Forderung spiegelt aber eines wider: Eine wachsende Ungeduld und zunehmendes Unverständnis gegenüber dem anscheinenden Unvermögen der Regierung, einen als relativ simpel empfundenen Gesetzesentwurf Realität werden zu lassen.

