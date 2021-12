Australien: Zahl der Cannabis-Befürworter wächst

Mehrere Umfragen dokumentieren abnehmende Berührungsängste

Kommt auch in Australien bald die Legalisierung? Bild: Catarina Sousa

Vier von zehn Australiern sind für eine Legalisierung von Cannabis – das ergab eine jüngste Umfrage. Die “National Drug Strategy Household Survey”, welche alle zwei bis drei Jahre ganz Australien über die Haltung im Bezug auf Cannabis befragt.



Dabei stellte sich heraus: Nicht nur sind momentan eine Rekordzahl an Einwohnern für eine Legalisierung, die Zahl hat sich seit der letzten Befragung sogar verdoppelt. Mit 41,1% nähert sich zu Zustimmung der 50%-Marke an – und das obwohl 2013 nur etwa 25,5% für die Legalisierung waren. Die aktuellen Zahlen sind hingegen auch nicht mehr wirklich frisch, da sie aus der Umfrage von 2019 stammen. Umso gespannter darf man daher auf die nächste, bald anstehende Umfrage sein.



Die Vermutung bei Wissenschaftlern liegt nahe, dass die Zustimmung mit dem Nutzen steigt. Die Zahl der Konsumenten stieg in den letzten 20 Jahren leicht aber stetig an. Das hängt auch mit zunehmender Information und Vergleichsmöglichkeiten im Bezug auf die Droge zusammen. “It’s also partly true that the people who first tried cannabis are now in positions of authority in and around government and major institutions, where they had very harsh laws against cannabis to a situation now where you can legally sell it in many of the American states,” so Don Weatherburn, Professor am National Drug and Alcohol Research Centre in New South Wales, gegenüber dem Guardian.



Andere Drogen schnitten hierbei deutlich schlechter ab: Ecstacy war hier noch Spitzenreiter mit 9,5% Legalisierungs-Befürwortern, gefolgt von Kokain mit 8,1%. Stimmen für eine Heroin oder Methamphetamin-Legalisierung waren so gering an der Zahl, dass sie statistisch unwichtig waren. Dennoch wurde auch in Verbindung mit diesen Drogen deutlich: Viele Australier und Australierinnen hielten eine alternative Drogenpolitik für erstrebenswert. Auch wenn die Mehrheit diese ‘harten’ Drogen Down Under nicht legalisieren will, so sehen viele die Entkriminalisierung als angebracht. Suchtbehandlung und Aufklärung werden eher Befürwortet als eine strafrechtliche Verfolgung. Weatherburn sieht eine generelle Veränderung im Bezug auf der Differenzierung zwischen denen, die Drogen verkaufen und denen die Drogen konsumieren.



Ähnlich wie in Deutschland gibt es in Australien schon länger Bestreben linkspolitischer Parteien Cannabis zu legalisieren.





