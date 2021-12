Bayerns Gesundheitsminister verlangt Fortsetzung der Cannabis-Prohibition

Der Konsum von Cannabis dürfe nicht verharmlost werden, warnt Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU)

Von Sadhu van Hemp

Die Pläne der neuen Bunderegierung zur Legalisierung von Cannabis findet Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) gar nicht gut. Dem 57-jährigen in Landshut geborenen Juristen will es offensichtlich nicht einleuchten, dass die Zeit überreif ist, Millionen kiffende Bundesbürger vom Joch des Hanfverbots zu befreien und den völlig sinnbefreiten Krieg gegen die älteste Kulturpflanze der Welt einzustellen. Der CSU-Berufspolitiker Holetschek will alles so lassen, wie es ist, und fordert die neue Bundesregierung auf, die Pläne zur Legalisierung von Cannabis zu überdenken.

Seiner Ansicht nach hat die Bundesregierung im fernen Berlin die Warnungen von Experten in den Wind geschlagen. Der Deutschen Presse-Agentur teilte er mit. „Es muss aber verhindert werden, dass die Hemmschwelle sinkt und noch mehr Menschen als bisher Cannabis konsumieren. Genau diese Gefahr besteht bei der nun im Koalitionsvertrag geplanten Abgabe für „Genusszwecke“!“

Der Konsum von Cannabis dürfe nicht verharmlost werden, warnte der vom Volk gewählte Volksvertreter des Bayerischen Landtags – ganz im Stile eines Pastors, für den es reine Glaubenssache ist, alles zu verteufeln, was irgendwie neu und modern ist und deshalb auf ewig verboten bleiben muss.

Und so bläst der bayerische Gesundheitsminister ins gleiche Horn wie alle, die in dem Irrglauben gefangen sind, dass Cannabis eine Teufelsdroge ist, die die Menschen in den Wahnsinn treibt und komplett verblöden lässt. Holetschek bedient sich der klassischen Kiffer-Klischees und weist auf die Risiken des Cannabis-Genusses hin, zu denen neben der Gefahr der Abhängigkeit und psychischen Erkrankungen auch negative Auswirkungen auf das Gedächtnis zählen. Zudem gäbe es negative Auswirkungen auf das Gedächtnis sowie auf Lern- und Denkleistungen. Der Freistaat Bayern setzte daher auf eine wissenschaftlich fundierte Aufklärung über die Risiken, einen starken Jugend- und Gesundheitsschutz sowie auf gezielte Hilfsangebote für Betroffene. Holetschek serviert die altbekannten Satzbausteine der Prohibitionisten, mit denen sich noch jeder blamiert hat, der Argumente für den Anti-Hanf-Krieg zu haben glaubt.

Holetschek ist der Meinung, dass es derzeit dringende und drängende Themen als die Entkriminalisierung der Hänflinge gibt. „Neben der Pandemiebekämpfung ist hier zuallererst das Thema Pflege zu nennen, dort müssen wir schnell vorankommen! Hier hingegen werden die Energien bei den falschen Themen eingesetzt“, beschwerte sich der bayerische Minister, der seit 1981 ein glühender CSU-Anhänger ist.

Dem ehemaligen Bürgerbeauftragte der bayerischen Staatsregierung scheint es offensichtlich nicht so wichtig, Millionen kiffenden erwachsenen Bürgern und Bürgerinnen, die seit mehr als sechs Jahrzehnten geächtet und wie Schwerbrecher gejagt werden, ein bisschen bürgerliche Freiheiten zu gewähren. Wenn es nach ihm, dem bayerischen Gesundheitsminister, geht, scheint alles in bester Ordnung, wenn jährlich rund zweihunderttausend Menschen aktenkundig werden, weil sie Haschisch und Marihuana genießen. Sollen die vielen Mütter und Väter ruhig um ihre zumeist erwachsenen Kinder weinen, die wegen des Hanfverbots ins Unglück gestürzt und ihrer Zukunftschancen beraubt werden.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken