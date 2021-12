New York: Cannabis für Gleichheit

Die Stadt benutzt Cannabis-Steuergelder, um für mehr Gleichheit zu sorgen

Cannabis for Equality: New York. Bild: Lukas Kloeppel.

In New York wurde Anfang diesen Jahres Cannabis legalisiert. Die Stadt machte von Anfang an klar: Mit der Legalisierung soll mehr Gleichheit gesorgt werden. Damit gemeint waren strukturell benachteiligte Gruppen innerhalb New Yorks; gerade solche, die durch den Cannabisverbot besonders benachteiligt wurden, also ethnische Minderheiten, Frauen, Bauern und Veteranen. Durch den Cannabisverkauf gewonnene Steuergelder fließen Projekten zu, welche ebendiese Ungleichheiten bekämpfen. Auch müssen mindestens 50 Prozent aller Lizenzen an “equity applicants” gehen – also an Mitglieder benachteiligter Minderheiten. Nun wollen Politiker diese Taktik ausweiten und homosexuelle, transgender und non-binary Menschen einschließen.



“I am proud to introduce legislation to include members of our lesbian, gay and bisexual community for priority licensure in the new adult-use recreational cannabis market,” so der demokratische Senator Jeremy Cooney im Gespräch mit dem New Yorker Hanf-Magazin Marijuana Moment. “We are committed to working to ensure we are meeting our equity licensing goals so that New York creates the most inclusive cannabis economy in the nation.”

Der Bundesstaat erkenne damit an, dass die Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierung einer Verletzung der Menschenrechte ist. In Deutschland ist noch nicht ganz klar für welche Zwecke die Steuergelder der Cannabis-Steuer eingesetzt werden – unter anderem für Suchtprävention sollen die geschätzten 4,7, Milliarden Euro jährliche Einnahmen verwendet werden. Eine Gleichheitsklausel nach New Yorker Modell bleibt bisher aus.

